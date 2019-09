OPINIÓN: Por qué cambié mi bio de Twitter

En esta ocasión voy a centrar mi columna en un cambio que hice a mi cuenta de Twitter. No se trata de un arranque de ego, sino de la necesidad de analizar la reflexión que me llevó a hacerlo, derivada de una serie de conversaciones con Juan Carlos Sánchez.

A Juan Carlos lo conozco desde hace varios años. Hemos cruzado reflexiones y mantenido conversaciones sobre diferentes temas desde que empecé a escribir para Poblanerías. Incluso tuve la divertida oportunidad de compartir un programa radiofónico con él y con Liz Flores en Radio BUAP, en el que los tres discutíamos sobre telecomunicaciones, Internet y tecnología. Ahora es usual que intercambiemos ideas por mensajería instantánea.

El rango de temas es amplio y, recientemente, incluyó el de las “bios” de Twitter. La reflexión inició alrededor de la inclusión de la frase “Tweets a título personal” y similares, que suele aparecer después de menciones a cargos en organizaciones públicas o privadas.

A partir de ahí, me quedé pensando en lo que describía mi bio. No era otra cosa más que mi puesto de trabajo. Si bien es cierto que comparto mucha información referente a la organización para la que trabajo, mi perfil en Twitter incluye tweets relacionados con varios temas que me gustan y no tienen relación con mi empleo.

Por ejemplo, es común que publique y comparta información de Fórmula 1, especialmente los fines de semana en los que hay carrera. La variedad incluye citas de libros que leo, y fotos de mi mascota. Ya que toco el tema de las fotos, también es común ver las fotos que tomo para el #reto50semanas.

Así fue como me di cuenta que mi bio de Twitter no describía adecuadamente lo que cualquier persona puede encontrar en mi cuenta y decidí cambiarla. Sigue incluyendo una mención a mi empleo, pero ahora refleja mejor la mezcla que producen mis tweets y retweets. Pueden echar un vistazo en @soyisraelrosas. De paso, pueden reflexionar si su bio describe lo que otras personas podemos ver en su perfil.