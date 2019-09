OPINIÓN: ¿Seguimos de necios con el 3er informe?

La muestra de que el país está patas pa’rriba, es el mega interés con el título del informe de gobierno de López Obrador.

Pareciera que el presidente tiene un gran equipo de marketing, elucubrándo cómo distraer la atención de las personas y lo logran.

Como todos los presidentes tiene fans y haters, y he visto que con mandatarios anteriores, los haters o críticos (unidos) se van más con las cifras y análisis del discurso; pero ahora no. Haters y críticos de AMLO no son los mismos. Haters los más, críticos los menos.

He estado navegando por la red, entrando a Twitter, Facebook, revisando tendencias en Google y la mayoría se anda peleando y ocupando en cuestionar o aclarar el porqué es el tercer informe y no el primero.

Ya repasamos hasta el cansancio que el primero fue a los 100 días, el segundo cuando se cumplió un año del triunfo en las urnas y ahora este.

Hasta Gerardo Fernández Noroña, le cuestionó no haber respetado lo marcado por la Constitución Mexicana y haber presentado primero su acto en Palacio Nacional y hasta la tarde.

El compañero presidente @lopezobrador_ tiene todo mi apoyo, pero este apoyo no implica que yo deje de señalar cuando tengo un desacuerdo y hoy tengo un fuerte desacuerdo, con la falta de respeto al Congreso mexicano que la reunión que se celebra en Palacio Nacional materializa. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 1, 2019

Ese es el nivel de la oposición que tiene López Obrador. No se pusieron a analizar si lo dicho en el informe corresponde a la realidad o no; si maquilló cifras; si ha cumplido con lo prometido, etc. Se fueron por la fácil: “solo dice mentiras”. El nivel de conversación o debate no se puede quedar solo hasta ahí.

Por ejemplo, el caso de las colegas de Verificado, que durante todo este primer año del gobierno de AMLO, analizaron 205 frases que dijo en sus conferencias mañaneras y que el 58% han resultado falsas o engañosas.

Ninguno de los haters hizo referencia a esto y es que “ahí estaba el pan” como dicen en el volley ball.

La confianza de los mercados, las cifras de inseguridad, el petróleo y las medicinas, solo se quedan a nivel de meme, video viral y no de análisis.

Si de verdad quieran fiscalizar al presidente, aprendan a ser oposición, aprendan a indignarse y que el nivel de la conversación no se quede en que si es el primero o tercero de los informes.