Este 1 de septiembre, en el marco del Primer Informe de Gobierno, poblanos marcharon en contra de las políticas adoptadas por el gobierno federal.

Con pancartas con las frases: “Regalar dinero no es la solución”, “Con los hijos no te metas” o “México es para los mexicanos, no a los migrantes”, los manifestantes caminaron del Paseo Bravo al Zócalo de Puebla.

