Por Daniela Mendoza Luna

Con información de Deyra Guerrero

Durante el primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, Verificado.com.mx ha realizado el análisis del discurso público en las conferencias de prensa matutinas, logrando identificar 205 frases verificables, poco más del 39%, el equivalente a 81 sentencias son del todo ciertas; 62 son engañosas (30.24%) y 59 (28.78%) del todo falsas.

Frases Verificables 205 Verdaderas 81 Falsas 59 Engañosas 62

La situación económica, la producción de crudo y venta de gasolina; la cuestión de seguridad y la salud son los temas que se llevan prácticamente la mitad de la agenda, con 113 menciones, quedando de la siguiente manera:

Economía 45 Energéticos 30 Seguridad 27 Salud 11

En materia económica: él tiene otros datos

La Economía encabeza los temas recurrentes del primer año; 45 frases en distintos temas que van desde el crecimiento económico, salario mínimo, remesas, deuda, inflación y Producto Interno Bruto, entre otros.

El tema económico definitivamente ha permeado la agenda del primer año con un porcentaje de 21.94 % del total ,sobre esta categoría; 12 se calificaron como falsas y 6 como engañosas; 18 en total no estaban apegadas a la verdad. Mientras que totalmente ciertas se encuentran 17.

Cuando habla del crecimiento económico y la confianza de los mercados, el presidente tiene la tendencia a no reconocer las mediciones que realizan las calificadoras como Standard & Poor’s o Fitch Ratings, o análisis realizados por medios especializados como El Economista.

El 16 de Julio, López Obrador sostuvo durante la conferencia de prensa que:

“Ya no es lo mismo y hay confianza en el país”

Sin embargo, el Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa (IED), elaborado por AT Kearny, consultoría de gestión de capitales, puso en mayo a México en el lugar 25 de una lista con igual número de países, después de dos años de mantenerse en el lugar 17. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, a nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas observó una disminución de (-) 1.2 puntos, con cifras desestacionalizadas, el ICE del comercio se redujo (-) 0.9 puntos y el de la construcción (-) 0.8 puntos en julio del año en curso respecto al mes precedente.”

Más recientemente, durante la última quincena de agosto señaló que –en su primer año– no se había generado deuda e incluso enumeró la que dejaron sus antecesores en el primer año:

“Con Fox, 1.7 billones la deuda; con Calderón, 5.2 billones, más de 200 por ciento -a ver si los expertos me desmienten- y con Peña 10 billones”.

Según información de la Secretaría de Hacienda, dejan al descubierto que la administración de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, cerraron con deudas de $1.9 y $5.3 billones de pesos.

A diciembre de 2018, la deuda era de 8.8 billones de pesos, de acuerdo a la misma SHCP. Al segundo trimestre de 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente, el endeudamiento es de $10.5 billones de pesos. CONSULTA DETALLE AQUÍ.

Reconoce problemas de seguridad

Luego de la confrontación con el periodista Jorge Ramos, los “datos” del presidente en relación a la seguridad han estado apegados en la realidad en la mayoría de los casos y es que, aunque de las 27 frases verificables, solo 13 hayan resultado totalmente ciertas, estas se refieren al reconocimiento de los índices delictivos en el país, sobre todo en algunos estados como Sonora y Baja California.

Al respecto señala que esto se debe en gran medida a la falta de elementos de seguridad, como dijo el pasado 20 de agosto cuando destacó:

“Es que hay municipios sin policía, prácticamente no hay policías, muy pocos policías”.

Un documento realizado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de 2 mil 446 municipios que hay en el país, 650 no tienen policías. Una cuarta parte de los municipios del país no cuentan con policías y en la mayoría de donde sí los hay, no se pueden cubrir los turnos necesarios para vigilar las ciudades, indica el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. CONSULTA DETALLE AQUÍ.

Sin embargo, el contraste se da cuando señala que hay avances importantes en lo que se refiere a la estabilización de la situación. Apenas el 16 de agosto decía que:

“Lo que estamos haciendo en materia de violencia es que estamos estabilizando, empezamos a estabilizar, que ya no continúa la tendencia de crecimiento en violencia”.

Sus mismas cifras lo contradicen: De enero a julio de 2018 se cometieron 16,625 homicidios dolosos en México, y en el mismo periodo de 2019 se han registrado 17,164, un alza de 3%, por lo que en materia de seguridad no ha habido avances, de acuerdo a números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública. CONSULTA DETALLE AQUÍ.

Mentiras y engaños con el petróleo y la gasolina

Cuando habla de la compra de gasolina o de la producción de petróleo, el presidente siempre maneja datos distintos a los que produce la misma secretaría de energía, y para muestra lo señalado el 27 de agosto, cuando afirmó que:

“Ahora estamos comprando alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolinas”.

Esta frase y esta cifra, han sido recurrentes en su discurso, pues también lo señaló así el 10 de enero de 2019:

“Estamos produciendo 200 mil barriles diarios de gasolinas y se consumen 800 mil barriles diarios, se están importando, se están comprando en el extranjero 600 mil barriles diarios de combustibles”

Lo cual, según el mismo portal electrónico de la El Sistema de Información Energética, de la SENER, especifica que a julio de 2019 se importaban 468,996 barriles diarios de gasolina a México. Y en enero, la primera vez que lo señaló a producción e importación de gasolina en México fue de 154 mil 786 y 510 mil 119 barriles diarios de gasolina, respectivamente.

En el tema de las tarifas eléctricas, el pasado 27 de agosto dijo: “Estamos cumpliendo de no aumentar el precio de la energía eléctrica”.

Pero, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en julio los usuarios pagarían 0.814 pesos por cada 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico, un aumento de 2.6 por ciento en comparación a los 0.793 pesos por kilowatt hora que se habían mantenido durante casi todo el sexenio pasado. CONSULTA DETALLE AQUÍ.

La Salud, un problema

El 2 de julio, el presidente dijo, a propósito del desabasto y falta de medicamentos, que se trataba sobre todo, de un tema de corrupción:

“Es un sistema (de salud) desarticulado, con mucha corrupción en la compra de medicamentos”.

En un estudio publicado en Forbes, Julia Bladinieres, analista de Citibanamex, comparó los precios unitarios de una canasta de medicamentos homogéneos del cuadro básico a nivel estatal para el año 2017, con el objetivo de detectar sobreprecios que se pagan como consecuencia de la corrupción. La investigación concluyó que el 93% del sobreprecio que pagan los gobiernos estatales por los medicamentos está explicado por la corrupción. CONSULTA DETALLE AQUÍ.

Lo mismo en lo que respecta a la falta de especialistas y la infraestructura hospitalaria. Sin embargo falta a la verdad cuando se trata del presupuesto que tienen los hospitales que actualmente están operando, apenas el 24 de mayo afirmó:

“Los institutos tienen recursos suficientes, les diría que son de los hospitales con más recursos”.

Esto fue señalado un día antes de que directores de los hospitales de especialidades del sector salud se reunieron con diputados para manifestar abiertamente su inconformidad por el recorte de 2 mil 300 millones de pesos que sufrieron en conjunto y que ponen en riesgo los servicios que ofrece a la población.

En total sobre el tema se analizaron 11 frases de las cuales, 7 se calificaron como verdaderas, 1 falsa y 4 engañosas.

Entre otros temas que el presidente tocó de manera recurrente durante “La Mañanera”, se encuentren la Migración, la situación con los Medios de Comunicación y la Educación. Sobre ellos, estaremos presentando datos más específicos durante la semana.