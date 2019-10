ANÁLISIS: El crecimiento de Poblanerías

Este artículo se puede acabar aquí: hemos crecido más del doble en el último año.

Pero me explico, para que no tengan que creerme en una sola frase. Como portal de noticias, llevamos poco más de la mitad del décimo tercer año. En febrero del 2020 cumpliremos 14, y esperamos nuestros regalos.

Desde el inicio nos fijamos en la mente al usuario y las redes sociales. El agarramos la onda y les tomamos la medida, sobre todo a estas últimas que pueden ser igual de positivas que negativas.

Al combinar redes y usuarios, el objetivo es claro, la credibilidad.

Hemos atravesado por varias etapas para lograrla, desde tener un chorro de reporteros en la plantilla hasta solo un editor. Varias personas han atravesado por estas instalaciones y solo a algunos les ha caído el veinte.

Por ello, discusiones han habido miles o millones, sobre cómo llevar el sitio web y cómo dirigirnos a las personas. Pero, por fin lo estamos logrando. Estamos desarrollando paquetes y productos informativos, nuevos canales con la audiencia y una estrategia de posicionamiento en la web envidiable.

En enero, todavía teníamos 125 mil visitas en un mes, pero agosto lo cerramos con más de 400 mil, y seguimos creciendo.

No estamos pensando en uno o dos factores o variables, sino en muchas. De las demás cifras, ustedes mismos las pueden ver. Alexa, por ejemplo dice que hemos crecido 79%.

Con las cifras anteriores, es probable que algunos colegas digan «mis vidos», por tener más visitas, más followers y sobre todo, más lana; pero insisto, le apostamos a la credibilidad.

No subimos videos virales, no creamos notas «cliqueras», no estamos metidos en broncas de difamación, no producimos artículos como locos, no nos financian los gobiernos, no tenemos socios o padrinos políticos, etc.

Por eso nuestro «engagement» es alto. Hemos formado una comunidad de fans, que orgullosamente son llamados «poblaneros».

Nuestros poblaneros saben que el periodismo que producimos no es industrial, por mayoreo y a destajo; nuestro periodismo es artesanal, hecho con cuidado y amor, mucho amor.

Y ahora sí, viene el comercial, no era de a grapa:

Por esto que acabo de escribir, querido lector, usted debe anunciar su marca con nosotros. Usted que hace su producto o servicio con amor, con arte, con cuidado y le gusta asociar su empresa con público chido, como el poblanero.

Llámenos a la oficina, contácteme por correo o redes sociales y le sorprenderá todo lo que le tenemos preparado.

Por leer hasta aquí, gracias.