Este viernes, Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) rindió su segundo informe de labores en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario ante el Consejo Universitario e invitados especiales.

Alfonso Esparza mandó un mensaje para los estudiantes de la universidad y la sociedad poblana:

“Nunca dejaremos de buscar nuevos caminos y abrir nuevas puertas si otras se cierran. Que nadie les diga lo que son, porque ustedes saben por lo que luchan. Luchan por un mundo mejor, luchan por un mundo más justo. Luchemos juntos, por este mundo que es de ustedes. La educación no debilita, fortalece. La educación no destruye, construye. La educación no divide, une”.

Para el rector, la educación no se deberá mezclar con la política: “Apostar por la educación no es una cuestión política y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nunca dejará de apostar por la calidad académica, por los poblanos y por los mexicanos”.

La matrícula de la universidad creció en un 13% con relación al año pasado, alcanzando 35,105 estudiantes de nuevo ingreso para los planteles de Puebla capital como del interior del estado.

Esparza Ortiz mandó un mensaje en contra de la violencia que sufren los estudiantes, pues cada día, 3 de ellos sufren algún tipo de violencia, además de los feminicidios que se han vuelto constantes en el estado, reprochando que : “ser mujer, en muchos casos sea igual a muerte”.

Este es el segundo informe del segundo periodo que Esparza encabeza la máxima casa de estudios, periodo que comprenderá hasta el 2021, cuando los alumnos universitarios deberán tomar las urnas y escoger al nuevo rector.

POB/RPC