Normalistas toman instalaciones en Teteles de Ávila Camacho

En protesta por el presunto desvío de recursos, las alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Camacho tomaron las instalaciones.

Entre otras demanda, piden gobierno del estado de Puebla están el cumplimiento de los acuerdos signados en junio de este año, así como el desarrollo de infraestructura, transparencia de recursos y que no exista maltrato contra las estudiantes, por parte del subdirector administrativo.

“Lo que ahora buscamos no son conflictos, no son pleitos únicamente soluciones mediante diálogo, que ya se ha llevado durante dos meses y no hemos obtenido respuestas”.

Una de las estudiantes señaló que no están dispuestas a continuar con diálogo sin acciones, dado que son 400 normalistas que requieren mejoras a la institución. Durante la toma de las instalaciones retuvieron dos autobuses, sin embargo, negaron tales señalamientos.

“No, los autobuses fueron pedidos prestados y están en total apoyo y disposición; hasta ahora, no se han requerido hacer este tipo de acciones, ¿Por qué? Porque estamos esperanzadas a que se nos sea escuchadas de buena manera, estamos buscando el diálogo y respuesta, como ya se mencionó, y eso vamos a hacer hasta el final”.

