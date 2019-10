OPINIÓN: Demencia y suicidio, el otro lado de la NFL

La mayoría de mis amigos (y alguno que otro familiar) se sorprende al ver un partido de la NFL. ¡Qué bárbaros! ¡Cómo pueden aguantar! ¡Se pegan horrible!, suelen decirme.

El que es ajeno a este deporte, suele imaginarse que el juego ocurre entre una batalla campal, en la que todos los jugadores chocan con tal rudeza que no miden la fuerza, todo con tal de tener el balón.

En el show visual, no están de todo equivocados. Sin embargo, la NFL ha trabajado por casi 20 años para que el deporte tenga un contacto limpio, menos agresivo, que el golpe no cause daño y sobre todo, que los jugadores no resulten con lesiones para toda la vida.

Los médicos han demostrado que los golpes en la cabeza dejan graves secuelas relacionadas con enfermedades degenerativas del cerebro, que no solo afecta su calidad de vida, sino que pueden atraer, depresión, demencia e ideas suicidas.

Un estudio publicado en el Journal of American Medical Association ha encontrado que, 110 de 111 cerebros donados por ex jugadores de la NFL tienen presencia de Traumatismo Craneoencefálico Crónico (CTE, por su siglas en inglés), una enfermedad causada por los múltiples golpes que los jugadores reciben en la cabeza.

Esta enfermedad fue descubierta por el doctor Bennet Omalu en 2002, quien al revisar el cadáver del legendario centro de Steelers, Mike Webster, notó serias lesiones en la cabeza y puso en duda que la causa de muerte fuera un ataque al corazón como se había mencionado.

Los hallazgos de Omalu, quien había migrado de Nigeria a Estados Unidos y tenía especialidad forense y neurológica, fueron publicados por la revista GQ en una entrevista. En esa publicación, el doctor daba cuenta que el cerebro de Mike Webster tenía daños semejantes a los de las personas con Alzheimer o demencia, incluso similares a la “demencia pugilística”, diagnosticada en algunos boxeadores.

Tras el análisis del cerebro de Webster, Omalu pudo estudiar los cuerpos de otros seis ex jugadores –que habían muerto prematuramente– y sospechaba tenían la misma condición. El análisis forense arrojó que todos mostraban lesiones cerebrales, concluyendo que, la exposición constante a los golpes, pudiera estar llevando a la muerte a los jugadores de la NFL.

La investigación fue publicada en la revista Neurosurgery bajo el título: “Traumatismo Craneoencefálico Crónico en un jugador de la NFL” y explicó que aunque los escáneres cerebrales pueden detectar signos de CTE, prácticamente la enfermedad solo se puede confirmar cuando la persona muere.

Citando al doctor Omalu, la enfermedad provoca que una proteína se forme alrededor de los vasos sanguíneos en el lóbulo frontal. Durante una segunda etapa, los pacientes pueden enfrentar ira, impulsividad o depresión. Los síntomas de la tercera fase incluyen confusión y pérdida de memoria; la cuarta etapa está marcada por la demencia. En las últimas etapas de CTE, el cerebro se marchita –aproximadamente– a la mitad de su tamaño normal.

A medida que se encuentra evidencia que atenta contra la salud y seguridad de los jugadores, la NFL evalúa y cambia las reglas para evolucionar el juego y tratar de mejorar las protecciones para los jugadores.

Desde 2002, tras los hallazgos del doctor Omalu, la NFL ha realizado 50 cambios de reglas destinados a eliminar tácticas potencialmente peligrosas y reducir el riesgo de lesiones.

Estas son algunas de las reglas que han cambiado en 17 años:

Se amplió la protección a los jugadores indefensos, lo que hace que sea una falta si un jugador inicia un bloqueo cuando su camino es hacia o paralelo a su propia línea final y hace contacto forzado a su oponente con su casco, antebrazo u hombro.

a su oponente con su casco, antebrazo u hombro. Es una falta si un jugador baja la cabeza para iniciar y hacer contacto con su casco contra un oponente.

contra un oponente. Se prohíbe el intento de bloqueo « saltador » en gol de campo y jugadas de puntos extra.

« » en gol de campo y jugadas de puntos extra. Se requiere que los jugadores usen protectores de rodillas y muslos.

de rodillas y muslos. Es ilegal golpear a un mariscal de campo casco a casco en cualquier momento después de un cambio de posesión.

