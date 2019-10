OPINIÓN: La BUAP y el periodismo de la 4T en Puebla

Pregunta de un reportero a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla:

“La encomienda que le dejó Presidente para que le den seguimiento al caso de la BUAP y el presunto desvío de recursos”.

Respuesta del Señor Gobernador:

“Mira, lo que debe entenderse de eso, es un asunto que lo resuelven los órganos del gobierno del Estado. En este caso es Fiscalía General del Estado y en su caso, cuando llegare, poder contestar. El gobernador no es el fiscal ni es juez. Yo seré respetuoso de lo que resuelvan ellos. Por lo demás, yo solamente veré cómo evolucionan los hechos. Exhorto a un acuerdo entre las partes; yo sí creo que, por lo que deben de transitar todos los entes públicos y entidades públicas es por la transparencia y rendición de cuentas y de ahí no me voy a mover…”.

De esa entrevista banquetera como fuente, leo dos notas totalmente diferentes:

Barbosa exige a Esparza sea transparente en el manejo de recursos públicos tras denuncia de desvío.

El caso BUAP toca a la FGE y yo solo soy espectador: Barbosa.

Con las dos interpretaciones producto de una misma fuente, creo que vale la pena construir un Periodismo actual.

La BUAP es, entre otras varias cosas que le dan sustento, coherencia y validan su existencia, una entidad política. Infantil sería no reconocer su perfil político. Lo cual no invalida o esconde sus objetivos académicos, culturales y compromisos sociales.

De ahí la guerra malsana que se ha desatado en su contra.

De ahí el intento por someterla con fines políticos.

Y la utilización del periodismo, una vez más, como arma para vulnerarla, cuando los entes políticos que pretenden dominarla, controlarla y usarla en diferentes coyunturas, no tienen los tamaños (me quedo con las ganas de escribir huevos), para descargar sus ansías de venganza o control de la Institución, la BUAP, de manera abierta y directa.

Bien por Alfonso Esparza: “Es obligado hablar de los Lobos. Que quede claro, de las denuncias personales yo me encargo … de la defensa de nuestro patrimonio nos encargamos todos, todos juntos.”

