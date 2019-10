OPINIÓN: La política en frases o así son ellos

La política es una actividad que está marcada por actitudes que no son reales por parte de quienes la ejercen. Actuación que corresponde a lo que los políticos, creen cae bien o los mantiene a la alza en las personas que han votado por ellos.

La vida privada de los políticos es lo que realmente los define y los presenta tal cual son en realidad.

No es fácil evidenciar o conocer su vida privada. En público siempre actúan.

En la actuación es difícil conocer su esencia, su realidad interior.

Pero, las ocurrencias, las frases, las actitudes fuera del guión aprendido los definen de mejor manera. Obsesiones, soberbia, verdades, temores, sentimientos, personalidades, se conocen por las expresiones fuera del libreto.

Andrés Manuel López Obrador se distingue por ser de los políticos que mas utilizan el recurso; en su caso, es planeado. “No te calientes granizo”, “Cállate chachalaca”, son dos que lo preceden. Pero, “Me canso ganso”, “Yo tengo otros datos”, por decir las menos, lo definen como el político que rehuye declarar con la verdad.

“Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario«, de Luis Echeverría Álvarez; “Defenderé el peso como un perro” de José López Portillo; “El que se mueve no sale en la foto”, de Fidel Velázquez; “Comes y te vas” de Vicente Fox, junto con «El 75 por ciento de los mexicanos ya tiene lavadora y no de las de dos patas”, lo han definido y han marcado su actividad pública.

Mario Marín hizo famosa aquella que dice “Sí es mi voz pero no soy yo”, que la cultura popular transformó en “Sí es mi voz pero no es mi voz”.

El “Haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón no desaparece de la memoria colectiva, igual que “Un político pobre es un pobre político”, frase que defina el ejercicio político de Carlos Hank González.

Tres frases tres, se han pronunciado la semana anterior, que definen, retratan, o pintan de cuerpo entero a quienes las han pronunciado: Gerardo Fernández Noroña dijo en Tlaxcala respecto a Adriana Dávila “…Es más bocona que la chingada… pásenme elementos para ponerle una chinga…”.

“Es lo malo de sacarlas de la cocina y darles una curul” dijo José Casas González, diputado en Morelos, para referirse a sus compañeras.

Luis Miguel Barbosa respecto a la elección de julio de 2018: “…porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios…” y el escándalo provocado por su frase lo hizo declarar, 48 horas después, que no iba a pedir disculpas, aún cuando la clase política, incluida la de Morena, se lo ha exigido.

Sin duda: Por sus dichos los conoceréis.

Mis contactos digitales son:

[email protected]

@luisenriquesf

luisenriquesf/facebook.com

luisenrique.sanchezfernandez/f acebook.com

______________