OPINIÓN: Una alerta de cartón

Los recientes acontecimientos en San Pedro Tlaltenango dejan claro que algo estamos haciendo mal en Puebla. Y hablo en plural porque la responsabilidad la debemos asumir todos como sociedad y no solo en los niveles gubernamentales.

Otro feminicidio se enlista a las cifras dolosas que hoy reporta Puebla cuando hablamos de las muertes de mujeres en circunstancias de violencia.

Queda claro que, las poblanas estamos preocupadas por la inoperancia del gobierno estatal que hasta ahora nos muestra su incapacidad para poner en marcha estrategias reales que ayudan a inhibir la incidencia de violencia y asesinato de mujeres en nuestra entidad.

A las feministas gubernamentales ni se me apaniquen hablando de campañas en su contra; no señoras. Este es ya un tema que no se puede bajar de la agenda gubernamental, mediática y de los reflectores que se tengan que atraer para lanza un S.O.S ante el silencio que ustedes siguen guardando.

Hoy en día Puebla tiene una Alerta de Género de cartón porque en términos reales ha servido solo para decir que la tenemos como si fuera un “escudo” que frenara mágicamente los asesinatos. Y por otro lado, se ha utilizado para que varios y varias se suban a un templete a hablar y presumir ser especialistas de género cuando no han movido un dedo para tomar al toro por cuernos hacer frente a uno de los temas que hoy preocupa a una sociedad polarizada y donde los niveles de violencia van a la alta.

Secretaria Mónica Díaz de Rivera ¿hasta cuándo la vamos a ver como una sigilosa sombra callada en su dependencia?; ¿Cuándo la volveremos a escuchar hablando sobre temas tan indignantes como la violencia y los feminicidios de poblanas?; ¿Cuándo podremos cotejar sus cifras oficiales con las cifras de una cruda realidad violenta que hoy aqueja a las mujeres de la entidad?; ¿Cuándo leeremos en sus redes temas que están golpeando la realidad de la mujer en Puebla y no solo veremos fotos de mujeres con cara de burócratas perezosas?

Me parece que la tolerancia en todos los ámbitos tiene límites. Y usted junto con su equipo ha enviado mensajes de ignorar lo que antes abanderaron como su lucha de luchas. La conclusión es sencilla y está a la vista: Si no puede, RENUNCIE.

El tema de las mujeres en Puebla se ha utilizado para alentar polarizaciones entre grupos y camarillas que siempre buscan llegar para hacer lo mismo.

Así que señoras, aquí el llamado es para todas, porque no solo se trata de crítica, también es cuestión de evidenciar la permisión, la ignorancia y la falta de sensibilidad de todos los sectores que tenemos que movernos para hacer algo urgente ante la muerte de tantas mujeres.

Así que frenen sus exabruptos y demuestren la madurez para encarar temas que desde antes de ser funcionarias sabían que los tendrían en la agenda de prioridades gubernamentales.

Hacer foros y seguir vendiendo un trabajo a base de fotos y presencia en redes sociales, nos lleva a concluir que ustedes también son funcionarias de cartón.

Es hora de aplicarles el marcaje personal, pues es vergonzoso que ante lo que hoy ocurre en materia de feminicidios en Puebla, de ustedes solo obtengamos un ominoso silencio.

@rubysoriano

[email protected]

Facebook: Mediatikos Consulting