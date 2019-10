Este lunes por la noche, en el Teatro Grand Rex de París se presentaron los logos que se utilizarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París que se llevarán a cabo en 2024.

París será sede de los trigésimas terceras olimpiadas de la era moderna, y a 5 años de la justa se presentaron los logos que pasarán a la memoria de atletas que se plantean triunfar en la Ciudad del Amor.

La contienda Olímpica se disputará en París y tres ciudades más: Biarritz, Marsella y Vaires sur Marne. La Inauguración será el 26 de julio en el Stade de France, ubicado en el norte de París

En esta edición de los Juegos Olímpicos se presentarán 28 deportes y se competirán 319 diferentes competiciones, donde debutará como deporte olímpico del Breakdance.

El logo olímpico representa la flama olímpica que viaja por el mundo hasta que llegue a París y encienda el pebetero del Stade de France.

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024

The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6

— Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019