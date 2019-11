Recurrir a créditos durante las compras del Buen Fin pueden ocasionar problemas financieros a corto y mediano plazo a pesar de tratarse de compras a meses sin intereses.

Mar Estrada Jiménez investigadora en Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana destacó que frecuentemente ocurre, debido a la falta de planificación financiera y recomienda no exceder la compra superior a los ingresos que percibe.

“Sí gran parte de las personas que usan tarjetas de crédito si se meten en problemas financieros por no planificar sus gastos y también no pagar todo el monto que no genera intereses”.

Indicó que actualmente 70 por ciento de los usuarios de tarjetas de débito o crédito utilizan esta herramienta a la hora de pagar, por lo que el riesgo de endeudarse es elevado.

La novena edición del Buen Fin arranca este viernes 15 de noviembre y espera generar una derrama económica de más de 118,000 millones de pesos, y para que maximices los beneficios de este Buen Fin, te compartimos esta guía de consejos.

__

POB/RPC