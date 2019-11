ANÁLISIS: El QB que es mejor corredor que pasador

Lanza, corre, es ágil, creativo, atlético. Para las defensas es impredecible qué hará en cada jugada, si saldrá de la bolsa de protección, correrá a la marca o si lanzará un pase para algún receptor. Así es Lamar Jackson, quien esta temporada pinta para ser el MVP.

El año pasado, Patrick Mahomes fue la sorpresa, la revelación de la liga que llevó a Kansas City hasta la final de la Conferencia. Esa magia que lo envuelve parece que en esta ocasión ha decidido cobijar a otro “novato”, a Lamar Jackson.

Irónicamente, el quarterback de Ravens tiene mejor ranking corriendo que lanzando. Es el noveno jugador de la NFL con más yardas al promediar 79.6 por partido. Es decir, en un partido él consigue –prácticamente– ocho primeras oportunidades.

Es el único quarterback que se ubica en el “top diez” de los corredores e incluso tiene mejor marca que los RB Mark Ingram II de su mismo equipo, Ravens; Aaron Jones de Green Bay; Sony Michel de New England; Todd Gurley II de Rams y Alvin Jamara de New Orleans.

En la semana 12, durante el partido contra LA Rams, Jackson llegó a 3 mil yardas aéreas y 1,500 terrestres en sus primeras dos temporadas, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en la NFL en sumar ese récord.

Ah, y se me olvidaba decir, solo tiene 22 años.

En el juego contra Rams en Los Angeles, la gente le gritó “¡MVP! ¡MVP!” y no me queda duda, él será.

Hasta ahora, Ravens es el mejor equipo de la Conferencia Americana y algunos consideran de la NFL, aunque tengan algunas fallas a la defensiva. Esta semana, donde se celebra el Thanksgiving, Ravens enfrentará a 49ERS, el mejor de la Nacional.

La defensiva de 49ERS deberá mostrar su mejor juego y no permitir que Lamar salga de la bolsa de protección, si es que desea ganar.

Picks Semana 13

Bears vs Lions

Bills vs Cowboys

Saints vs Falcons

Jets vs Bengals

Eagles vs Dolphins

Titans vs Colts

Packers vs Giants

Browns vs Steelers

Redskins vs Panthers

Buccaneers vs Jaguars

49ERS vs Ravens

Rams vs Cardinals

Chargers vs Broncos

Raiders vs Chiefs

Patriots vs Texans

Vikings vs Seahawks