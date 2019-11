ANÁLISIS: Van Chiefs 1-0 en México

El 18 de noviembre, el Estadio Azteca recibirá el partido número 11 de la NFL en su historia, el tercero de temporada regular desde 2005.

De los diez partidos de NFL que el Azteca ha recibido, dos son históricos.

En 2005 en el campo del Estadio Azteca se jugó por primera vez un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos; y, posteriormente, en 2017, se disputó el primer partido de Monday Night Footbol en el extranjero.

El duelo del próximo lunes enfrentará a Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers quienes jugarán por primera vez en el llamado “Coloso de Santa Úrsula”.

Para Kansas City Chiefs este será su segundo partido en México. El primero fue en la pretemporada del año 1996 cuando enfrentó y venció a Dallas Cowboys 32-6. en el Estadio Universitario de Monterrey.

Esa victoria en México durante la pretemporada era la única que había obtenido el equipo de Kansas City fuera de Estados Unidos, pues en los partidos que disputó en Berlín contra Rams (1990); y en Tokio, primero contra Vikings (1994) y luego contra Packers (1998); perdió. Fue hasta el año 2015 cuando, en temporada regular, venció 45-10 a Detroit Lions.

Para Los Angeles Chargers será el sexto partido fuera de Estados Unidos y el primero en México. Hasta ahora, tiene un récord de 2-3 en el extranjero.

Los únicos duelos ganados por Los Angeles Chargers fueron en el año 1996 contra Steelers en Tokio, y en 2018 cuando venció a Titans en Londres.

Tanto Los Angeles Chargers como Kansas City llegan a México con derrota en la semana 10. Chargers cayó ante Raiders; y Chiefs, aun con el regreso de Patrick Mahomes, perdió contra Titans.

Aunque Los Angeles Chargers tendrán el papel de equipo local, Kansas llega como el favorito.

