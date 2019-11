El Museo Amparo será casa de la presentación del fotolibro del fotógrafo mexicano ganador del World Press Photo Yael Martínez con su obra: «La casa que sangra«.

La presentación del libro se realizará este jueves 21 de noviembre a las 6 de la tarde en las instalaciones del Museo Amparo con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Este proyecto fotográfico fue galardonado como el segundo lugar en la categoría de proyectos de largo plazo por el World Press Photo, únicamente por detrás del proyecto «llámanos desde casa«, el cual refiere a la educación militar que reciben niños y niñas en Rusia.

El contenido fotográfico de esta obra consta de 30 fotografías, las cuales fueron tomadas en el estado de Guerrero entre 2003 y 2018 e intentan proyectar la inseguridad que se vivía en el Estado de Guerrero en la pérdida de familiares y conocidos.

Yael Martínez, de 35 años y oriundo de Taxco, Guerrero no esperaba este reconocimiento, aunque toma este premio como una plataforma para continuar cosechando éxitos:

«Para mí fue una sorpresa (el premio), no lo esperaba por el hecho de que el trabajo no es tradicional, no es fotoreportaje, sino más bien analogías del dolor, de ausencia, de vacío. Saberme ganador en el World Press Photo 2019 me hizo muy feliz. Se abre la posibilidad de que las historias puedan ser contadas desde distintas perspectivas«.

