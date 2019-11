Giselle Aboudib y el “power mexicano” ganan espacio en la moda

La moda es más profundo de lo que vemos, concluye la poblana cuando habla sobre la industria. Para ella, la moda tiene historia, cultura, un objetivo y una meta que representa lo que está pasando en un momento específico.

Giselle opina sobre los estereotipos a la que suele asociarse la industria; pero para ella, esto es el arte más profundo. Sin frivolidades, imposición o género, defiende que la moda es el reflejo de la sociedad, como algo que va cambiando y evolucionando a su paso. Como ejemplo, hoy las prendas ya no tienen género, porque eso no basta para expresar.

Reconoce que con los diseños, cada quien puede tomar su lugar, su espacio y hacerlo de la manera que más le plazca, sin lastimar al prójimo.

Hablando de género y de una sociedad que actualmente no reconoce en plenitud los derechos de las mujeres, Giselle considera que en su profesión, ha encontrado obstáculos que son propiciados por otras mujeres:

Hay muchos hombres que me han apoyado de manera increíble, que me han brindado la mano y me han aplaudido. Pero hay mujeres que, estando en el mismo medio, sabiendo lo que yo hago, no me voltean a ver. Entonces yo pregunto ¿esto es de género también? ¿Dónde acaba y en dónde empieza la guerra de género y la diferencia de género? No se puede generalizar.