El gobierno de Puebla otorgará un subsidio mensual al transporte público por un monto de 25 millones de pesos aproximadamente, informó Luis Miguel Barbosa.

En entrevista, el titular del Ejecutivo señaló que se destinarán 1.25 pesos por cada estudiante que realice el viaje.

“[Para evitar abusos] Primero, con los transportistas, habrá una vigilancia extrema para que levanten al pasaje, no que vean al estudiante con mochila y se sigan derecho. Segundo, para que sea aceptado el pasajero; y tercero, que no quieran cobrar un boleto completo sino, que se haga el no aumento. Porque, lo que se hizo fue no aumentar la tarifa al pasaje”.

Indicó que la firma de convenio se llevará a cabo en breve, a fin de que el servicio se preste “con la mejor calidad” para los usuarios.

—

POB/LFJ