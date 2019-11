OPINIÓN: ¿Qué hacer en caso de una pacheca extrema?

Seas novato o un fumador experimentado, todo hemos experimentado una pacheca extrema. Primero que nada, tranquilo, no es posible morirte por una sobredosis de marihuana (esto no es un reto), esta se llama una buena noche de sueño… Puro chiste, a pesar de que la marihuana te puede ayudar a dormir bien gracias a sus propiedades relajantes; dada la situación del país, aún hay un mal manejo de la planta, lo que deriva en plantas de mala calidad o atascadas de pesticidas. Esto puede derivar en una “cruda” de marihuana después de haber usado la planta para dormir.

Cabe aclarar que esta “cruda” no se asimila en nada a una cruda por beber, es mas similar a una mala noche de descanso, uno suele sentirse aletargado.

Otro factor para considerar es que la planta afecta el estado de Movimientos Oculares Rápido (REM por sus siglas en inglés) del cerebro a la hora de dormir. Este estado se considera culpable de producir los sueños, entonces si utilizas cannabis antes de dormir de manera frecuente, no esperes tener sueños o si llegas a tenerlos serán poco intensos. Considéralo.

Ahora, regresando a las situaciones de pacheca extrema, estas pueden ser tratadas de diversas formas, pero algo vital en caso de estar sufriendo una situación así es: ¡no entrar en pánico!

Pálida

Es muy fácil que una pacheca extrema evolucione a una pálida (enemigo natural de todo pacheco) derivado de una hipotensión ortostática cannábica (nombre científico de la pálida) que básicamente es un descenso de la presión sanguínea y suele estar acompañada de: nauseas, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, e incluso vómito.

Por eso, para evitar que esto suceda, primero que nada procura no fumar si no has comido. En caso de que decidas ignorar esta advertencia y vayas a una sesión sin haber comido, aquí te dejo unos consejos para evitar que tu pacheca extrema termine en pálida.

Conoce tus límites

La primera forma de prevenir una pacheca extrema es conocer tus límites, a pesar de que esto no te ayudará una vez que hayas pasado tu tope, sí podrás saber cuando estas cerca de este.

Si de plano piensas pasarte a propósito, trata de fumar con amigos, una sesión con desconocidos puede ser buena forma de relacionarte, pero estar rodeado de gente desconocida cuando sufres una pacheca extrema puede ser en el mejor de los casos incomodo y en el peor, puede derivar en un ataque de ansiedad.

Mantén la calma

Si sientes que ya pasaste tus limites y tu pacheca extrema paso a mal viaje, busca un cuarto en el que puedas estar aislado, procura que este en total silencio y trata de respirar. Inhala por la nariz, exhala por la boca y concéntrate en el sonido de tu respiración.

Duerme

Una de las opciones cuando de plano no encuentras solución para que se te baje es dormir. Si de casualidad consumiste una Sativa y de plano no puedes dormir trata de recostarte y recuperar energía.

Sal de paseo

¡Pero solo a la esquina!

Este puede ser un buen pero riesgoso método, salir a tomar aire y caminar te puede ayudar a procesar el mal viaje, pero si eres propenso a sufrir ansiedad o paranoia la jugada te puede salir mal.

Báñate

Claro que no es la mejor opción si estas en un lugar público, pero si te encuentras en tu casa una opción para relajarte y tratar de procesar la pacheca es darte un baño.

Distráete

Todas esas actividades que disfrutas hacer pacheco, también te ayudan a procesar la pacheca extrema.

Trata algunas actividades como:

• Ve una serie, caricatura o película

• Escucha tu disco favorito

• Juega algún videojuego

• Platica con tus amigos (quienes ojalá estén a tu lado ayudandote)

• Abraza a tu pareja

• Trata de colorear

• Come algo que te guste mucho

Agua y monchos

Hay que recordar que básicamente somos plantas con sentimientos, por ello el agua es importante, pero si estás en una situación de pacheca extrema cercana a transformarse en mal viaje, es vital. Algo que también te puede ayudar a bajar el viaje es comer, procura que sea algo ligero, para que sientas como lo asimila tu cuerpo pueden ser nueces, fruta o queso.