#PrensaSicaria y #PrensaProstituida fueron los hashtags que se mantuvieron como tendencia nacional durante todo el jueves 31 de octubre y el viernes 1 de noviembre en Twitter, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por algunos periodistas mexicanos sobe el fallido operativo en Culiacán.

Los mensajes en contra de los periodistas que hicieron preguntas sobre el operativo al Presidente de México, fue interpretada por diversos programas radiofónicos que citaron a especialistas como una estrategia artificial (bots pagados por gente de la Cuarta Transformación) para arremeter contra quienes critican o confrontan a López Obrador.

En la mañanera del viernes, se le preguntó a López Obrador sobre el tema de las granjas de bots, y negó que dentro de su gobierno se haya planeado una campaña para desprestigiar a los periodistas que cubren la fuente presidencial, por lo que se comprometió a investigar el tema.

“De acuerdo con mi experiencia, no creo que sean bots a no ser que sean de nuestros adversarios, que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, como se dice coloquialmente ‘para amarrar navajas’ hayan desatado esa campaña, pero tampoco creo”, respondió López Obrador ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia matutina del viernes 1 de noviembre.

Ivonne Ojeda de la Torre, periodista del portal Sin Embargo, reportó que de acuerdo con datos obtenidos a través de la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, la etiqueta #PrensaSicaria alcanzó el momento de mayor actividad a las 21:30 horas del jueves 31 de octubre.

Entre las 20:00 y 21:30 horas de ese mismo día, esta Unidad de #MetaDatos recolectó información de 25 mil 311 interacciones entre 4 mil 730 usuarios que en ese momento emplearon la etiqueta creada en protesta de un grupo de periodistas que confrontaron al Presidente Andrés López Obrador durante la conferencia mañanera del 31 de octubre.

Entre un grupo de 4 mil 730 cuentas que emplearon #PrensaSicaria en el momento más climático de la tendencia, mil 77 cuentas, es decir 20 por ciento de la muestra analizada por #MetaDatos, no superaron los 100 seguidores. El escaso número de simpatizantes es uno de los principales atributos de los llamados bots o cuentas automatizadas, aunque no en todos los casos se trata de bots.

La falta de datos y actividad en estas cuentas puede surgir de cuentas recientes o poco usadas. Al analizar a profundidad los perfiles destacó un grupo de cuentas que fueron creadas en octubre del 2019 y que a pesar de que no presentan datos, su actividad se centra en dar retuit, esta acción resume más de 70 por ciento de su actividad, y es a través del retuit como participaron la tarde del jueves.

Este clúster de cuentas se insertó en la dinámica que generó la etiqueta #PrensaSicaria, pero no aportó demasiado al debate y tampoco se trató de una acción generalizada entre los usuarios que participaron el jueves 31 de octubre. Esta actividad no orgánica se ha estado presentado a diario en Twitter en casi todas las tendencia de corte político.

Debido a la frecuencia y a su participación en todas las tendencias, es muy probable que se trate de un servicio ofrecido por agencias de marketing que influyen en conversaciones a través de estos grupos de cuentas y que lo hacen de manera sistematizada con determinados mensajes para manipular los puntos de vista.

Pero este puñado de cuentas con actividad no orgánica, identificadas al interior de #PrensaSicaria, sí presentaron un perfil que se define por su apoyo al Presidente. Se trata de un grupo de cuentas que suelen dar retuit a usuarios afines a la Cuarta Transformación.

El material periodístico de Sin Embargo, sugiere que los bots no necesariamente son cuentas programadas desde una aplicación que no tiene ningún tipo de actividad orgánica. Se trata de cuentas de usuarios de Twitter que pueden ser operadas o no a través de un software y que en todo momento tienen la posibilidad de responder y actuar como un usuario común. Mas allá de su automatización o no, lo que resulta trascendente de este tipo de actividad son los resultados que obtienen. En este caso, su participación ayudó a que la tendencia se prolongara por horas.

El portal de Internet incluso mostró un gráfico donde se muestra el ataque a Irving Pineda, quien lanzó preguntas durante el jueves y viernes en la ya famosa mañanera.

La reacción de los usuarios se centró en el reclamo por lanzar ese tipo de cuestionamientos.

Por lo pronto, el presidente López Obrador, vio los comentarios como genuinos y abrió la puerta a una eventual investigación.