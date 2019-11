RESEÑA: ¿Cómo ser un medio completo? SIPE 2019

Durante décadas, quienes hemos emprendido en el periodismo, nos hemos hecho esta pregunta. La verdad no la tiene nadie, seguramente. Pero tenemos aproximaciones.

Recientemente acudí a un foro de periodistas en Ciudad de México y en un panel, hablaban de cómo y con qué necesidades se habían fundado sus respectivos medios. Hubo alguien que defendió que al ser académica, todo era súper formar y que ella en particular, era muy puntual con todo. Y después vino Luisa Almaguer.

Luisa tiene un podcast en varias plataformas, que se llama La Hora Trans. Ella dijo que pues «la neta yo no acabé la prepa, así que este podcast no iba a llegar desde la academia».

Todo mundo soltó la carcajada. Pero es real. Tomando en cuenta la intervención de personas trans en los medios y del contenido que se oferta, las posibilidades de conjuntarlo con la academia se reducen.

Yo soy académico, y gran parte de la vida de Poblanerías la hemos acompañado con la academia. Tesis de licenciatura y maestría, proyectos de mercadotecnia, estudios de usuarios y mercado, modelos de negocio, apoyo a practicantes, etc. De todo hemos tenido.

Sin embargo, no somos como la primera colega que decía que absolutamente todo es formal y a rajatabla. La vida simplemente no es así. Por ejemplo, habiendo sido alumno, me identifico más con Luisa.

De mis colegas profesores, he visto que la gran mayoría fueron grandes estudiantes, yo para nada. Eso nos da dos visiones diferentes de los estudiantes. De mis colegas periodistas emprendedores, la mayoría son de texto, yo para nada; soy multimedia y también me da visiones diferentes.

Poblanerías es flexible. Le apuesta a todo lo apostable. Tenemos bases, modelos, estructura, sentimientos, metas, objetivos y anhelos. Y pese a todo eso, seguimos pensando en que no lo tenemos todo. Por eso, para poder mejorar la oferta periodística, seguimos acudiendo a foros con colegas y postulando a cursos para retroalimentarnos.

Ahora, Lizeth Flores Jácome, directora editorial de Poblanerías, estará a cargo de asistir a el Seminario Iberoamericano de Periodismo Emprendedor, del cuál esta columna sacó su título: «Cómo ser un medio completo», dirigido por Diego Fonseca.

Lizeth planeó y realizó todos los pasos a seguir para poder postular para dicho seminario y logró que nuestras poblanerías quedaran, junto con otros 14 de un total de 70 proyectos de diez estados de México y desde Ecuador, Colombia, Uruguay, Alemania, Panamá, Puerto Rico y El Salvador.

Así que, del 9 al 13 de diciembre estará asistiendo para después, capacitarnos al resto de la redacción.

Todo sea por nuestros lectores y la calidad informativa que merecen.