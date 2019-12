Las vacaciones decembrinas se encuentran a la vuelta de la esquina, y esto representar una gran oportunidad para la inserción de nuevos contenidos a plataformas de streaming, como Netflix, en la cual amplían su catálogo de contenidos.

La temporada vacacional es la que más reproducciones genera a Netflix, pues el 1 de enero de 2019 fue el día que más usuarios estaban sintonizando algún título al mismo tiempo.

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, las series que más se vieron en Netflix fueron la temporada 3 de Stranger Things, la primera temporada de The Umbrella Academy y la segunda temporada de la serie española La Casa de Papel.

A continuación te presentamos la lista completa de series que estrenará Netflix durante diciembre:

* Terapia de shock: Temporada 3 (01/12/2019)

* Colony: Temporada 3 (01/12/2019)

* Intervention: Temporada 5 (01/12/2019)

* Magia para humanos: Temporada 2 (04/12/2019)

* Los Briceño (04/12/2019)

* V Wars (05/12/2019)

* Navidad en casa (05/12/2019)

* El elegido: Temporada 2 (06/12/2019)

* Días de Navidad (06/12/2019)

* Un lugar para soñar (06/12/2019)

* La princesa de la tríada (06/12/2019)

* Fuller House: Temporada 5 (06/12/2019)

* Rebelde Way (09/12/2019)

* Preso No. 1: Temporada 1 (10/12/2019)

* Ultraviolet: Temporada 2 (19/12/2019)

* The Witcher (20/12/2019)

* The Kids Are Alright: Temporada 1 (20/12/2019)

* Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Parte 3) (24/12/2019)

* Perdidos en el espacio: Temporada 2 (24/12/2019)

* You: Temporada 2 (26/12/2019)

Asimismo, muchos filmes se adicionarán al catálogo que ofrece la plataforma para nuestro país, entre las cuales destacan El Hombre Araña 3 y Manchester Junto al Mar, filme que ganó dos Óscares en 2017.

A continuación te presentamos la lista completa de películas que estrenará Netflix durante el mes de diciembre:

* Entrevista con el vampiro (01/12/2019)

* Dead Kids (01/12/2019)

* Pasajeros (01/12/2019)

* El hombre araña 3 (01/12/2019)

* Especial de Navidad de Porta dos Fundos 2019 (03/12/2019)

* Extremadamente cruel, malvado y perverso (05/12/2019)

* Un príncipe de Navidad: Bebé real (05/12/2019)

* Historia de un matrimonio (06/12/2019)

* Transformers: El último caballero (09/12/2019)

* Escuadrón 6 (13/12/2019)

* Resident Evil: Capítulo final (15/12/2019)

* ¡Huye! (15/12/2019)

* Manchester By The Sea (15/12/2019)

* Negación (15/12/2019)

* Caracortada (16/12/2019)

* Los dos papas (20/12/2019)

* Assassin’s Creed (21/12/2019)

* Inframundo: Guerras de sangre (23/12/2019)

* Como caído del cielo (24/12/2019)

* La llegada (24/12/2019)

* La momia (29/12/2019)

Otro de los segmentos que agregará la plataforma

A continuación te presentamos la lista completa de documentales que estrenará Netflix en el último mes de 2019

* El universo: Temporada 1 (01/12/2019)

* La maldición de Oak Island: Temporada 3 (01/12/2019)

* Tiffany Haddish: Black Mitzvah (03/12/2019)

* Astronomy Club: The Sketch Show (06/12/2019)

* Michelle Wolf: Joke Show (10/12/2019)

* Asesino confeso (06/12/2019)

* Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America (17/12/2019)

* No te metas con los gatos: Un asesino en internet (18/12/2019)

* Después de la redada (19/12/2019)

* John Mulaney y la pandilla del táper (24/12/2019)

* Kevin Hart: Don’t Fuck This Up (27/12/2019)

* The Degenerates: Temporada 2 (31/12/2019)

México es el segundo país con mayor cantidad de suscriptores a Netflix en el mundo de acuerdo a cifras con un estudio realizado por Kantar, únicamente por debajo de Brasil.

