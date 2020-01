OPINIÓN: El detrás de cámaras de F1

El primer Gran Premio de la temporada 2018 se corrió en Australia el 25 de marzo de aquél año. Kevin Magnussen y Romain Grosjean, pilotos de Haas, se colocaron como los mejores del resto, arrancando en las posiciones 5 y 6 de la parrilla. Todo apuntaba a que sería el inicio de temporada ideal para el equipo comandado por Guenther Steiner.

En la vuelta 22, el equipo llamó a boxes el auto de Magnussen para el cambio de neumáticos usual. Al regresar a la pista, el piloto debió retirar el auto debido a que una de las llantas se encontraba mal ajustada. Dos vueltas más tarde, el drama se repitió en el auto de Grosjean, quien también abandonó la carrera por un neumático mal colocado.

A través de la serie Drive to survive, Netflix mostró las reacciones al interior del equipo luego del desastre ocurrido con los cambios de neumáticos. Guenther Steiner se hizo popular por sus reacciones explosivas, pero la serie fue más allá y mostró lo que ocurrió a lo largo de la temporada en el muro de boxes, en los talleres y en las oficinas de varios equipos.

En 10 entregas, la serie mostró algunos aspectos más íntimos de decisiones polémicas, como el cambio de equipo de Daniel Ricciardo, o los elementos que tomaron en cuenta en Red Bull para dejar de usar motores Renault. Sin embargo, el protagonismo de la primera temporada se inclinó hacia los equipos de media tabla, dejando de lado a Ferrari y Mercedes.

Para corregir esto, Netflix y Fórmula 1 anunciaron desde julio que la serie tendría una segunda temporada e incluiría a los 10 equipos que compitieron en 2019. Como no hay plazo que no se cumpla, el nuevo contenido llegará al catálogo de Netflix el próximo 28 de febrero. Aunque no fueron pocas las carreras que llamaron la atención, todo indica que la mira de los aficionados estará puesta en el caótico Gran Premio de Alemania.

Parada de boxes

Racing Point anunció que presentará su auto 2020 el 17 de febrero, mientras que Alfa Romeo lo hará el 19, coincidiendo con el inicio de las pruebas de inicio de temporada en Barcelona.