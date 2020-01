OPINIÓN: Los medios que no verifican y se dedican a la propaganda

Los medios de comunicación están confundiendo su función, sobre todo los que se dedican al periodismo, porque no están llevando a cabo su objetivo. Parece, y reafirmo «parece» que, tienen una terrible comprensión de la lectura o de sus funciones y solo publican desinformación.

Por ejemplo, en días pasados, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó una encuesta sobre la percepción de inseguridad, no sobre los niveles sino de cómo se percibe la inseguridad. A Puebla le fue súper mal, es decir, la gente la percibe como una ciudad insegura.

Ojo, no estoy diciendo que no existan asaltos, robos, secuestros o asesinatos; porque sí existen. Lo que digo es que hay una diferencia enorme entre lo que es y lo que se percibe. Para cosas positivas o negativas en general.

Y la responsabilidad de la percepción es de la gente, de la que opina o publica y de la que lee y decide compartir; en ambos casos, sin verificar.

Hace unos años, cuando las redes sociales no estaban tan a la mano y todo se enviaba por «cadenas» de correo electrónico, recuerdo cómo una reportera me envío un mail que se titulaba algo así como «lo que el gobierno nos oculta sobre la balacera de ayer». Le mandó copia a por lo menos unas 50 personas.

Era un texto, con fotos explícitas y muy fuertes, con gente acribillada y afirmaba que había sucedido en Puebla y que correspondía al operativo para detener a Arturo Beltrán Leyva, que fue muerto una semana después en Morelos. Se leían frases como las siguientes:

Y dijeron que no hubo muertos Los medios de comunicación son una tapadera del gobierno Marín está soltando muchísimo dinero del pueblo Fuera Marín y Zavala, Puebla se merece otra cosa



Las fotos no correspondían a la situación, balacera, contexto y menos a Puebla. Escribiendo las placas de los vehículos que aparecían, en Google, encontré de qué episodio se trataba realmente. Le respondí a la «reportera» con copia a todos que no se ajustaba a la verdad; le envié una serie de links y video para que verificara que las fotos, en realidad eran de San José Agua Azul, Municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato. Pues dejó de hablarme.

Pero qué tal se creó una percepción de balaceras en Puebla que no tuvieron lugar. Ese correo me llegó por otros dos contactos más y les respondí lo mismo. Hicieron caso omiso.

Los lectores y productores de información, deben recordar que a la par del periodismo existen la publicidad y la propaganda y tienen que recordar de memoria las definiciones de cada una, para no caer en ellas, si lo que quieren hacer es, justamente, periodismo.

El caso reciente es: «Harley Davidson se va de Puebla por inseguridad y cobro de piso» que, publicaron un grupúsculo de portales de internet que, a pesar de sus enojos y presiones, NO SON PERIODISTAS. En esta ocasión la propia empresa salió a desmentirlo y por supuesto, lamentarlo.

¿Se inventaron la nota? La publicación original afirma que clientes consultados recibieron una llamada de la empresa y ¿qué creen? la misma publicación nunca dice «y ya le preguntamos a la empresa a ver qué onda». Para nada. En el ABC de periodismo NO VERIFICARON.

O sea que, alguna persona decidió hacer llamadas para crear esa percepción o, algunas personas quisieron decirle eso al «reportero» para crear dicha percepción o peor, el mismo reportero quiso crear la percepción. Y para colmo, sus cuates de otros portales, reprodujeron la nota. Tache para todos.

El objetivo de la propaganda es que las personas adopten un tipo de pensamiento, una forma de ver las cosas para apoyar ideas propuestas por cierto grupo con ciertos intereses. Es decir, con cada INFORMACIÓN que le llega a usted, tome en cuenta a quién y cómo le beneficia su reacción. Y ya encarrerados, analice si esa INFORMACIÓN es: publicidad, propaganda o periodismo. Es probable que se dé cuenta que alguien le quiere disfrazar una con otra, como dicen «gato por liebre».

Dado el párrafo anterior, lo que le estoy proponiendo es que tenga ejercicios de comprensión de la lectura, textos o cualquier otra plataforma donde consuma información, y de paso, recomiéndeselo a las nuevas generaciones.

Aquí le van algunos pensamientos: recuerde que todos tienen sus intereses. Que los gobiernos, aunque sean del mismo partido, siempre quieren desestabilizar al otro. Todos se quieren perpetuar en el poder. A los políticos les vale madre sobre quién pasen. Existen medios que tienen sus acuerdos, convenios, contratos, contubernios o como le quiera llamar, con diferentes actores del poder, para colaborar a lo que le estoy diciendo.

Por eso, yo como periodista le re afirmo, el periodismo no es ni debe ser concebido como un poder, es un servicio y punto. Con este no se negocia. Y por si lo anda dudando, en Poblanerías no tenemos compromisos.

Recuerde que, la responsabilidad, también es de usted.