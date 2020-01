El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) es el nuevo programa de salud del Gobierno Federal que sustituyó al Seguro Popular desde el 1 de enero del 2020 en México.

Los usuarios de este nuevo programa son aquellos mexicanos que no están dados de alta ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha señalado que la sustitución del Seguro Popular es porque el programa no ha funcionado al no garantizar la atención médica de calidad ni otorga medicamentos gratuitos.

El fin del Seguro Popular

El 3 de julio de 2019, Mario Delgado, coordinador de la fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa de Ley para eliminar el Seguro Popular y crear el INSABI.

En su exposición de motivos, argumentó que, a casi 15 años de operación del Seguro Popular, son tangibles las limitaciones de este modelo de financiamiento.

El diputado refirió que con el Seguro Popular no se ha logrado el acceso efectivo a la salud, pues el programa se encuentra restringido al presupuesto y no cubre todas las enfermedades. A consecuencia –dijo– existen casi 20 millones de mexicanos que no cuentan con un seguro médico.

El Seguro Popular funcionaba como un programa de financiamiento, pues los usuarios acudían a clínicas u hospitales públicos o privados para recibir atención. Con el INSABI, se pretende usar la red IMSS y propia.

Creación del INSABI

El Instituto busca brindar servicios médicos gratuitos en el primer y segundo nivel de atención a todas las personas que carezcan de seguridad social.

* El primer nivel contempla: consulta medicina familiar; consulta dental; atención de urgencias; curaciones; estudios de laboratorio; sesión de diálisis, terapia psicológica, entre otros.

* La atención del segundo nivel abarca a hospitales generales o de especialidad. Aquí se brindan servicios como diagnóstico de imagenología y laboratorio; resonancia magnética y medicina nuclear.

* En el tercer nivel están los servicios que brindan los Institutos Nacionales de Salud como el de Cardiología, Cancerología, Nutrición, Enfermedades Respiratorias, Perinatología, Psiquiatría, Neurología, Salud Pública, Medicina Genómica, Geriatría, Rehabilitación y el Hospital Infantil de México.

En la atención de tercer nivel sí se cobrará el servicio, de acuerdo con la tarifa de 2019. Consulta la lista de servicios y precios del IMSS aquí.

INSABI continuará atendiendo las 66 enfermedades que cubría el Seguro Popular. En algunas, se ampliará la cobertura como en el caso de cáncer o infarto, sin importar la edad de los pacientes.

Según el gobierno federal, el INSABI tendrá:

Medicamentos garantizados.

Cero corrupción, en el servicio de recursos públicos destinados a la salud.

No faltarán médicos ni enfermeras.

Financiamiento suficiente para la salud.

Para acceder a los nuevos servicios médicos, solo será necesario presentar el acta de nacimiento o clave Única de Registro de Población (CURP), así como la credencial del INE.

¿Qué pasa con los Estados que se han negado a participar?

Hasta ahora solo 13 de las 32 entidades han firmado los convenios de colaboración para adherirse al Instituto. Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, declaró que las entidades que no han iniciado el proceso, tienen dos semanas para formalizarlo. Entre estas están:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas.

En caso de no afiliarse, los estados deberán hacerse responsables del acceso y derecho de los servicios de salud de su población, aunque no perderán el recurso federal, afirmó en una entrevista, Marco Antonio García Ayala, dirigente el Sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA).

Este martes 21 de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, presentará el informe “¿Quién es quién?” en el que hablará sobre los hospitales con carencia de medicamentos, médicos, enfermeras e insumos.

Los usuarios podrán presentar sus denuncias en la línea del INSABI: 01-800-767-85 -27.

