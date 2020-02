Estos son los nominados al World Press Photo 2020

World Press Photo, organizadora del mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de prensa, anunció a los nominados de la edición 63, entre que destacan las protestas sociales.

World Press Photo of the Year

Los seis nominados para la World Press Photo of the Year, la categoría más importante son:

Mulugeta Ayene, Etiopía, Associated Press

La imagen retrata el dolor de un familiar de una de las víctimas del accidente del vuelo ET 302 de Ethiopian Airlines en Etiopía.

Farouk Batiche, Argelia, Deutsche Presse-Agentur

Los estudiantes se pelean con la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental en Argel, Argelia, el 21 de mayo.

Yasuyoshi Chiba, Japón, Agencia France-Presse

Un joven, iluminado por teléfonos móviles, recita un poema mientras los manifestantes cantan consignas pidiendo un gobierno civil, durante un apagón en Jartum, Sudán, el 19 de junio.

Tomek Kaczor, Polonia, por Gazeta Wyborcza

Una niña armenia de 15 años que recientemente se despertó del estado catatónico provocado por el Síndrome de Resignación, se sienta en una silla de ruedas, flanqueada por sus padres, en un centro de recepción de refugiados en Podkowa Leśna, Polonia.

Ivor Prickett, Irlanda, para The New York Times

Ahmed Ibrahim, un combatiente SDF gravemente quemado, es visitado por su novia en un hospital en Al-Hasakah, Siria, el 20 de octubre. Al principio había sido reacia a entrar en la habitación, ya que estaba horrorizada por sus heridas, pero una enfermera la convenció de que entrara para sostener la mano de Ahmed y tener una breve conversación.

Nikita Teryoshin, Rusia

Un hombre de negocios encierra un par de lanzagranadas antitanque al final de un día de exhibición, en la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 18 de febrero.

Por segundo año, el concurso dará el premio World Press Photo Story of the Year, que según los organizadores, honra al fotógrafo cuya creatividad visual y habilidades produjeron una historia con excelente edición y secuencia que captura o representa un evento o tema de gran importancia periodística en 2019.

World Press Photo Story of the Year

Los tres nominados para la World Press Photo Story of the Year son:

Disturbios de Hong Kong

Nicolas Asfouri, Dinamarca, Agence France-Presse

Sitio del accidente de Ethiopian Airlines Flight 302

Mulugeta Ayene, Etiopía, Associated Press

Kho, la génesis de una revuelta

Romain Laurendeau, Francia

Mexicano nominado

Alejandro Prieto, fotógrafo mexicano, fue nominado en la categoría Nature, por su imagen sobre un correcaminos en Naco, Arizona, en la frontera de Estados Unidos y México.

Alejandro Prieto es un fotógrafo profesional de vida silvestre y submarino de Guadalajara, México. Prieto se centra principalmente en la fotografía de conservación, incluido el trabajo conjunto con Alianza Jaguar AC, una fundación dedicada a la conservación de Jaguar.

Este año, 4,282 fotógrafos de 125 países enviaron 73,996 imágenes. Los nominados son 44 fotógrafos de 24 países: Argelia, Australia, Bielorrusia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Etiopía, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, México, Polonia, Perú, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur , España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Los ganadores del concurso de fotografía 2020 y el concurso de narración digital se anunciarán en la entrega de premios que tendrá lugar el 16 de abril en Ámsterdam.

Tanto los premios World Press Photo of the Year como World Press Photo Story of the Year tienen un premio en efectivo de 10 mil euros (207,609.00 pesos, aproximadamente).

—

POB/LFJ