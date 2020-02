Modernización de transporte en Puebla a “cuentagotas”

Hace unos días, diversas agrupaciones transportistas manifestaron que no cumplirían con el acuerdo debido a que “no existen condiciones suficientes” y porque el gobierno de Puebla no respetó lo pactado al otorgar el descuento a estudiantes.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) confirmó que el 13 de febrero iniciará con la revista vehicular para el transporte público y que no habrá prórroga para la modernización. Incluso, aseguró que habrá revocación de concesiones para las unidades que no cumplan.

De acuerdo con la SMT, hasta diciembre de 2019, solo 3.5% de las más de 14 mil unidades habían instalado equipos de videovigilancia conectados al C5.

5 puntos de la modernización

1. Contar con dispositivos de seguridad. Todas las unidades deberán instalar cámaras de videovigilancia y botones de pánico y dispositivos GPS.

2. El botón de pánico debe estar conectado al C5 de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

3. Instalar regulador de velocidad y un contador de pasajeros.

4. Renovar las unidades que tengan más de 10 años de antigüedad.

5. Mejorar filtros para la selección de los conductores de las unidades.

