NASA pone en órbita al nanosatélite poblano

La mañana de este 19 de febrero, la NASA puso en órbita al AztechSat-1, el nanosatélite creado por alumnos y profesores de la UPAEP.

El lanzamiento, programado para las 06:55 horas, fue realizado por astronautas de la Estación Espacial Internacional quienes desplegaron el objeto en la órbita baja de la Tierra.

El nanosatélite fue lanzado el 5 de diciembre de 2019 y llevado hasta la Estación Espacial Internacional, donde permaneció en la cápsula Dragón, como parte de una misión de la compañía SpaceX de Elon Musk. El proyecto fue desarrollado gracias a la NASA y la Agencia Espacial Mexicana.

