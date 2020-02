OPINIÓN: La fallida agenda del Gobierno de Puebla sobre el feminicidio

El fin de semana, tuvo dos hechos «relevantes» para Puebla. Lo entrecomillo, porque uno es verdaderamente importante y el otro no. Sin embargo, el gobierno del estado, encabezado por Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, asume como iguales.

Uno, feminicidios en el estado. Al menos dos los podemos clasificar así. María «N» en San Martín Texmelucan, asesinada por Jorge «N» (ex esposo) y Dalia «N» en Coronango, asesinada por un hombre que no soportó verla acompañada de otro.

En Tehuacán, asesinaron a Anahí «N», junto a otros dos hombres, en algo que se presume como ajuste de cuentas; sin embargo la policía tendrá que investigar por qué la saña de tres balazos en la cara y así determinar si se establece como feminicidio.

El segundo hecho es que, la revista Proceso publicó en su edición impresa, una nota que se titulaba «El estilo morenovallista de Miguel Barbosa«.

¿Cuál hecho cree usted que le caló hasta los huesos al mandatario y a su equipo de comunicación social, encabezado por Verónica Vélez?

Obviamente el segundo. Qué les importa lo primero.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva, del Estado de Puebla, publicó a las 21:59 del lunes, el siguiente posicionamiento:

¡Ah, pero! desde las 2:48 p. m. del domingo 16 febrero, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, del gobierno de Puebla, publicó el siguiente tuit:

Para informar de manera objetiva a la ciudadanía, @jorgecarrascoa, Director de @revistaproceso, rechazamos enérgicamente las afirmaciones hechas en el artículo publicado en el número 2259 de la revista que dirige, de fecha 16 de febrero de 2020, firmado por Gabriela Hernández. pic.twitter.com/xY9Rx51Cqn — Coordinación Gral de Comunicación y Agenda Digital (@CCSGobPue) February 16, 2020

Hay que señalar que, el tuit de la coordinación de comunicación, es una carta dirigida a una sola persona, hecha o firmada por una sola persona, que decidieron hacer pública, y lo manejado por la secretaría de igualdad, es un posicionamiento hecho por la misma dependencia, sin firmas personales y dirigido a la sociedad, al público, pues.

¿Para qué le sirven las redes sociales al gobierno de Barbosa y sus colaboradores? Para hacer públicos pleitos privados. Porque si argumentan un derechos de réplica y que por eso lo hicieron, entonces no conocen los términos legales de esa frase ni sus implicaciones. Eso es definitivo.

Para Barbosa y su equipo de comunicación es más importante decir «Yo no soy como Moreno Valle» que posicionarse en función de lo que nos aqueja a los poblanos, la inseguridad.

Sobre todo porque osan decir «supuestos» a las alzas de precios y al descontento social. O sea, no saben que se alzó el precio del transporte público (que ellos avalaron) y que los usuarios están súper encabronados. Además de que no hicieron que los transportistas cumplieran la ley. No lo saben.

No saben el clima de inseguridad, pese a que en ese mismo fin de semana, se produjeron feminicidios. Por eso, seguramente, decidieron quejarse de una publicación, en lugar de atender el problema verdadero.

Cada quien su chamba, supongo. Y en ese caso, pues las prioridades de cada quien, las decide cada quien. Las prioridades del gobernador de Puebla, no se las define el pueblo, se las define él solo. Pésimo. Ya nomas con eso, no sabe cuánto se parece a Moreno Valle.