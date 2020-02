OPINIÓN: Motores listos para 2020

Las pruebas de pretemporada han llegado a su fin en Barcelona. La segunda semana reafirmó que Mercedes, Red Bull y Ferrari serán los equipos que disputen la punta de la clasificación. No está claro aún si los de Maranello esconden algún as bajo la manga. No hay que perder de vista que en la pretemporada de 2019 se mostraron como los más rápidos y, en ese contexto, fueron la decepción de la temporada.

Red Bull puede tener prestaciones suficientes para acercarse a Mercedes y pelear con ellos por el liderato. Su piloto estelar, Max Verstappen, se encuentra en un momento de madurez ideal para aspirar por el campeonato. El uso de motores Honda puede ser un factor decisivo para las aspiraciones del equipo.

El equipo que ratificó su buen desempeño fue Racing Point. Luego de las críticas recibidas por inspirar su auto en el W10 de Mercedes, el equipo donde compite el mexicano Sergio Pérez ofreció buenas actuaciones. El piloto incluso mencionó que este ha sido el mejor auto que ha tenido oportunidad de conducir en una pretemporada.

Existen buenas señales que indican que esta podría ser la mejor temporada de Checo Pérez en Fórmula 1. Ya en 2019 fue señalado como el piloto más infravalorado de la parrilla. El mexicano se ha caracterizado por obtener el máximo provecho de las prestaciones de sus autos, incluso cuando estos no son demasiado competitivos.

Por lo mostrado en pretemporada, Racing Point puede ofrecer sorpresas durante 2020. Las miradas estarán puestas en Pérez, quien puede usar sus años de experiencia en Fórmula 1 como una de sus principales armas. Parece que el mexicano ya no es el mismo piloto que ofreció declaraciones machistas a la prensa en 2014, con motivo de la participación de Susie Wolff en una sesión de práctica con Williams.

Luego de Barcelona, los equipos de Fórmula 1 se dirigen a Australia, sede del primer Gran Premio de la temporada 2020. La fecha está marcada en el calendario: 15 de marzo.

Parada de boxes

Durante la segunda semana de pretemporada, Pirelli ofreció a los equipos un compuesto de neumáticos especial, pensado en recabar más datos de cara al GP de los Países Bajos. Hay que tomar en cuenta que el circuito de Zandvoort cuenta con 3 curvas de alta inclinación, algo que representará un reto en cuestión de gestión de neumáticos y comportamiento de los autos.