A través de un desplegado, transportistas de Puebla afirmaron que “no existen condiciones suficientes” para cumplir con el compromiso de modernización al que están sujetos por el aumento a la tarifa.

A siete días de que venza el plazo otorgado por el gobierno estatal, aseguraron que el gobierno de Puebla “incumplió con los acuerdos” firmados el pasado mes de octubre, pues no se les consultó sobre la tarifa preferencial para estudiantes.

“Que fue el Gobierno quien incumplió con los acuerdos pues desde que se autorizó la nueva tarifa, no se respetó dicho convenio. Así mismo, en ningún momento hemos planteado alguna prórroga en virtud de que consideremos que sería tanto como alargar la problemática en la cual se encuentra actualmente el transporte público. La expectativa de llevarse a cabo, es una tarea imposible en virtud de que no existen las condiciones tarifarias suficientes. Además de que ya hubo declaraciones de las autoridades, en el sentido de que no habrá prórroga y por el contrario habrá corralón” (sic).

Aunque dijeron “no estar en contra” del descuento, indicaron que la tarifa de 6.00 pesos “no es suficiente” para mejorar las unidades que circulan en el estado, pues consideraron que pese al aumento, en Puebla prevalece la tarifa más baja del país.

Según los transportistas, con el aumento de 2.50 pesos se distribuiría 1 peso para los gastos de operación y el 1.50 restante iría para la modernización.

Durante su comparecencia en el Congreso de Puebla, Guillermo Aréchiga, secretario de Movilidad y Transporte

dijo que a partir del 13 de febrero, comenzaría la revista vehicular para el transporte público y que no habría prórroga para la modernización. Incluso, aseguró que habrá revocación de concesiones para las unidades que no cumplan.

El funcionario declaró que la modernización “no se puede cuantificar” debido al cambio de las unidades que están adquiriéndose e instalando el equipo de seguridad. En diciembre de 2019 mencionó que solo 3.5% de las unidades instalaron equipos de videovigilancia conectados al C5.

—

POB/LFJ