De acuerdo con organizaciones feministas, la convocatoria para #UnDíaSinMujeres tiene como objetivo de visibilizar el trabajo y consumo de las mujeres, así como un reclamo ante la falta de justicia en los casos de violencia de género.

Muchas empresas han decidido unirse y no habrá sanciones para las mujeres que realicen el paro, sin embargo, no todos han fijado una postura. Así que, si decides participar, debes saber que la falta de ese día no amerita un despido laboral.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo señala que un patrón puede despedir justificadamente si el empleado tiene más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Es decir, pueden despedirte de tu empleo solo si el 9 de marzo acumulas la cuarta falta injustificada en un mes.

En caso de que te despidan injustificadamente, puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para presentar una denuncia o solicitar orientación en la delegación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) de tu estado.

Sobre los descuentos laborales, el patrón podrá aplicarlo pues no presentarse el 9 de marzo se puede considerar una falta injustificada.