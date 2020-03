REFLEXIONES: Lo que Barbosa no entiende de la mega marcha estudiantil

Es jueves, como bien sabe usted, más de 30 universidades o 150 mil alumnos, se manifestaron en la ciudad de Puebla, en protesta por los asesinatos de los estudiantes de medicina y conductor de Uber, en el vecino municipio de Huejotzingo.

Salieron de Ciudad Universitaria, la Facultad de Medicina y Avenida Juárez. En la convocatoria resalta una palabra: PAZ.

El objetivo era llegar a Casa Aguayo, sede del Gobierno del Estado de Puebla, que se supone representa Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (ahora le explico por qué escribí «se supone») y entregarle un pliego petitorio, hablar con él, y analizar de qué manera se resuelve la situación que nos envuelve a todos los poblanos y a todo el país: LA PINCHE INSEGURIDAD.

Disculpe, es que cada que avanzo en la escritura, me enojo más. Me enoja mucho la actitud del «mandatario». La soberbia de él y sus colaboradores. Su frialdad, no tener corazón; ningunear a los chavos. ¿Qué se siente gobernador?

Puso vallas tuvo un cerco policíaco, salió a confrontarlos y los descalificó. Quiere tanto «no parecerse» a Moreno Valle que, lo supera con creces.

No se dio cuenta que sí nos dimos cuenta ¿de qué? de lo que hizo un día antes, intentar desestabilizar la marcha, que medios y sociedad la olvidaran, que no la pelarán ¿cómo? pues «desclasificando» todos los documentos que le interesaba desclasificar de la administración de los Moreno Valle.

¿Se imaginan? en teoría, ya podemos saber cuánto costó la Estrella de Puebla, el segundo piso, el estadio, etc… Pero nos vale madre. Queremos que dejen de matarnos. Queremos sentirnos seguros. Queremos vivir sin miedo.

Así no gobernador. Así no Luis Miguel Barbosa.

No entendió usted. De entrada que, la marcha es contra la inseguridad y el gobierno. Sí, hoy usted representa a ese gobierno, pero eso no lo convierte en algo personal contra usted.

Y así lo tomó. Como coincide que los estudiantes muertos y mayoría de manifestados, son de la BUAP, usted cree que va por ahí, les dijo manipulados por el problema que usted tiene con la Máxima Casa de Estudios del Estado.

¿En serio no se da cuenta es que este es el mayor movimiento estudiantil desde hace más de 60 años? Que las dos universidades que habían sido históricamente antagónicas, BUAP y UPAEP ahora están unidas y lograron unir a 30 más.

Quiso jugar a ser López Obrador. Él critica para todos lados. Como parte de la 4T se sintió con el derecho. Pero no es AMLO.

Cuando Obrador comete una pifia, baja de 70% de popularidad a 57%, pero sigue con mayoría de aceptación. No lo imite, él ganó con 30 millones de votos y con la participación más grande de la historia reciente.

Usted ganó en un estado donde habitan 6 millones de personas y por usted votaron 600 mil. Es decir, que solo el 11% de los poblanos (no hablo del padrón) le apoyó el día de las elecciones. ¿Cuántos conserva?

Es el gobernador por quien menos han votado. Obtuvo menos votos que Mario Marín.

Puebla es dos cosas: un estado migrante y universitario.

De quienes se manifestaron, la gran mayoría son foráneos ¿no lo detectó? es bien probable que:

no tengan INE de Puebla y por lo tanto no votaron por usted ni por ningún otro eran menores de edad el día de la elección y no votaron, obvio.

Entonces ¿por qué lo agarra personal gobernador? mejor aprenda a escuchar al pueblo. A usted le falta AMLO y le sobra Moreno Valle en su corazón, si es que tiene.