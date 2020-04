Las ideas comienzan a agotarse, qué hacer en estos días se ha vuelto en un reto muy grande. El entretenimiento ahora se ha convertido en una tarea que debe dejar un aprendizaje, sobre todo para los más pequeños.

Este 22 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas:

«Una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental».

La organización Common Sense Media califica películas, programas de televisión, libros y más para que los padres puedan sentirse bien con las opciones de entretenimiento que hacen para sus hijos. Y en ese sentido, está recomendando seis películas que se pueden ver con el objetivo de entretener y sensibilizar sobre la situación global que estamos viviendo.

Las películas son:

Wall-E

A partir de los 5 años de edad

Los padres deben saber que, aunque esta aventura ganadora de Pixar es completamente encantadora y, sí, romántica, los espectadores más jóvenes pueden sentirse un poco inquietos durante la primera media hora atmosférica, prácticamente libre de diálogo de WALL-E. Todavía lo disfrutarán, pero, a diferencia de los niños mayores y los adultos, no estarán tan impresionados por lo mucho que se dice con tan pocas palabras.

Detrás de todo esto hay fuertes mensajes ambientales: reduzca, reutilice, recicle y piense en lo que le está haciendo al planeta (y a usted mismo), de acuerdo a Common Sense.

¿Dónde verla?

Amazon Prime Video | Disney | Google Play | Apple | VUDU | You Tube

Our Planet

A partir de los 11 años de edad

Una serie de documentos sobre los efectos del cambio climático en la vida silvestre y los hábitats del equipo detrás del Planeta Tierra y narrado por David Attenborough. La mayor parte del espectáculo está dedicado a exponer a los espectadores a especies asombrosas y sus métodos de supervivencia, superando los climas hostiles, las escasas fuentes de alimentos y la disminución de los recursos para refugiarse.

¿Dónde verla?

Netflix

Boy and the World

A partir de los 7 años de edad

Una aventura animada brasileña prácticamente sin diálogo, pero no se necesitan palabras para seguir esta hermosa historia de un joven campesino, que busca a su padre en la gran ciudad para que su familia pueda estar reunida. No hay contenido fuerte, pero hay algunos temas maduros y connotaciones que probablemente sobrepasen la cabeza de los niños pequeños. Por ejemplo, la tensión entre la vida en la ciudad y la vida en el campo, la lucha para ganarse la vida en un mundo cada vez más industrial, los peligros ambientales, etc. al deseo de una reunión familiar y tener a todos sus seres queridos cerca.

¿Dónde verla?

Amazon Prime Video | Google Play | Apple | VUDU | You Tube | Netflix

Chasing Coral

A partir de los 10 años

Esta cinta espera provocar protestas y acciones públicas al retratar la devastación en curso de los arrecifes de coral de la tierra. Los arrecifes son las verdaderas estrellas de la película: podemos ver sus colores brillantes, su increíble interdependencia con otras criaturas marinas y las medidas desesperadas que toma el coral para luchar por la vida.

Claramente diseñado para informar e inspirar tanto la conciencia como la acción, Chasing Coral reúne a cineastas y científicos para atribuir directamente el cambio climático al declive de una de las criaturas vivientes más esenciales del océano.

¿Dónde verla?

Netflix

This Changes Everything

A partir de los 12 años

El objetivo es confirmar con fuerza que la Tierra está realmente en peligro y luego ofrecer formas concretas de hacer correcciones, comenzando a nivel local. Las imágenes de violencia real incluyen escenas de policías y tropas militares que intentan dispersar a los manifestantes o evitar que los activistas entren en áreas cercadas; en un caso, la policía dispara al azar, y dos hombres son asesinados. Esta película hace un esfuerzo por darle un giro positivo a un tema que generalmente es frustrante y aterrador.

¿Dónde verla?

Amazon Prime Video | Google Play | Apple | VUDU | YouTube

Las películas recomendadas, fueron publicadas originalmente en Common Sense y Poblanerías ha traducido fragmentos de las recomendaciones hechas en inglés.

