OPINIÓN: Hospital Universitario, una fortaleza de la BUAP

El Hospital Universitario fue ahora, en la semana anterior, el foco del desencuentro entre el gobierno del Estado y la BUAP. Dos visitas de parte de autoridades e inspectores sanitarios, sorpresivas y sin previo aviso.

Por instrucciones del Señor Gobernador.

Revisión, comprobación, examen, repaso, revista, verificación, reconocimiento, exploración, consideración, fiscalización, estudio, registro, observación; para valorar la posibilidad de que el HUP se incorporara, en un acuerdo político, a compartir los efectos del COVID-19 en Puebla.

Usos y costumbres, códigos, en ambas instituciones, son diferentes. En el gobierno del Estado se ordena; en la BUAP se consensúa.

El resultado: el desacuerdo y una campaña más en contra de la BUAP y ahora el HUP.

En la conferencia de prensa ofrecida por David Méndez Marquez y Jorge Humberto Uribe Téllez, responsables de Gobernación y Salud de Puebla, para explicar la ausencia del HUP en la estrategia frente a las pandemia, se expuso que “…el Hospital Universitario no tiene condiciones adecuadas para atender el COVID-19…”, “No tiene aparatos para atender a pacientes con este padecimiento”, “que no cuenta con personal técnico, médicos especialistas, para este tipo de padecimientos… y en el país no existen ni equipos, ni especialistas…”.

Nada nuevo.

Nada criticable.

Las razones o argumentos; el diagnóstico embona para cualquier hospital del mundo.

Cito a Pablo Gómez, político de izquierda desde hace más de cuarenta años:

“Ningún sistema sanitario estaba preparado para la pandemia de COVID-19, ni siquiera los mejores en el mundo. Ha sido sorpresivo el ataque viral. La pregunta es por qué.” “…las epidemias son asunto político. Todos los gobiernos saben … que … la humanidad debe esperar siempre que aparezcan nuevas enfermedades. Sin embargo, ninguno … se dedica a actuar … sistemáticamente en consecuencia. Sus grandes prioridades son siempre otras.”

Una frase más de Pablo: “…la prevención es mucho menos rentable que la curación”.

Fue una intencionalidad política dijeron los secretarios y David Méndez Marquez refirió en tres ocasiones “actitud protagónica”.

Refiero en extremo breve la calidad del Hospital Universitario: cardiología, terapia intensiva, medicina interna, ortopedia, audiología, gastroenterología, laboratorios, han sido visitados por mi familia en más de 40 años. Especialistas, médicos, enfermeras, farmacia, técnicos, personal de apoyo, instalaciones, con una calidad, servicio y atención extraordinarias.

Gracias HUP.

#OrgulloHU.

Monólogo

Y si ambas partes bajan la guardia, usan el argumento y la razón y llegan a un acuerdo, sería, sin duda, benéfico para todos. Enterrar el pasado y construir un mejor futuro.

