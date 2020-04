OPINIÓN: Parece que el gobierno estaría entendiendo

Este lunes 13 la vocería de la Presidencia de la República, que encabeza Jesús Ramírez Cuéllar, dio a conocer un protocolo para el acceso de periodistas que cubren la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador y que en principio ya fue duramente criticada por este grupo de personajes que dicen hacer periodismo.

Este protocolo y nuevos lineamientos son parte de las estrategias que ha asumido el gobierno federal para evitar la aglomeración innecesaria de personas en Palacio Nacional, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-COV2.

Y el malestar de estos personajes que no hacen periodismo, es que ya no les dejarán entrar diario y por eso acusan violaciones a la libertad de expresión.

Con base en estas reglas, las y los periodistas de los medios impresos, de radio y televisión podrán acceder todos los días y en estos medios se incluyen por supuesto las televisoras públicas y privadas, las cadenas de radio que tienen base en la Ciudad de México y los impresos de mayor circulación.

Quienes emiten mensajes por la plataforma YouTube, sólo podrán ingresar una vez a la semana y a los que dicen ser periodistas de medios alternativos, sólo podrán ingresar tres veces a la semana.

Estas acciones que según la Presidencia son para evitar la propagación de la pandemia hicieron enojar a este grupo de personas que creen que hacen periodismo.

Y en este grupo hay dos que tres personas que estudiaron periodismo, que en algún momento pasaron por algún medio, pero lo que hacen ahora nada tiene que ver con el ejercicio profesional de recopilar, analizar verificar, documentar y presentar información de manera clara.

El presidente López Obrador sabe que sus conferencias no son sólo para la prensa, aunque en estricto sentido son conferencias de prensa.

Lopez Obrador sabe que su mensaje en vivo a través de YouTube y los medios públicos le llega a su audiencia sin el filtro de la prensa, pero también sabe que necesita a la prensa para que repliquen ese mensaje.

Este grupo de personas youtubers, opinadoras y aplaudidoras de la 4T es la que no entiende que no hacen periodismo y su presencia en las “mañaneras” no contribuye al proceso de información.

Como personas tienen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a recibir información, pero decir que restringirles el acceso a Palacio Nacional viola sus derechos y peor aún, culpar de ello a quienes sí hacen periodismo profesional es más que una burla.

Estas acciones pueden servir para que este gobierno entienda que no necesita a este grupo de personas en las mañaneras.

PD. Señor vocero presidencial, sólo un error en su protocolo de acceso a medios. Expansión, Reporte Índigo, UnoMásUno y 24 horas no pueden ser considerados como “multimedia”, son medios serios e importantes y negarles el acceso diario sí es violatorio al derecho de información de sus periodistas y de las audiencias a las que informan.