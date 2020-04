Este 21 de abril, Hugo López Gatell anunció el inicio de la fase 3 de la pandemia por coronavirus, que implica la mayor propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las fases de una pandemia se refieren al estatus en que se encuentra un país de acuerdo al número de contagios. A través de esta clasificación se toman medidas que ayudan a evitar su propagación.

Hugo López Gatell indició que la fase 3 se caracteriza por tener brotes regionales y dispersión territorial de la enfermedad. Así, durante este escenario se mantiene la recomendación de quedarse en casa para reducir el número de casos que se pueden presentar.

“Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles”.

El subsecretario de Salud dijo que durante la fase 3 de la pandemia, se mantienen las medidas de sana distancia previstas en el documento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y no puede haber medidas que sean menos rigurosas.

Jornada Nacional de Sana Distancia

Desde el 23 de marzo en México comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia que implica:

Quedarse en casa

Si hay necesidad de salir, guardar una distancia de 2 metros con las demás personas

Lavado frecuente de manos

Saludo a distancia

Etiqueta respiratoria: tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo.

Consulta todas las disposiciones dando clic aquí.

Suspensión de actividades no esenciales

El subsecretario de Salud indicó que se mantiene la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social.

De esta forma –dijo– aquellas entidades privadas que continúan sus actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspenderlas para que las personas no tengan que acudir al espacio laboral; también se suspenden aquellas actividades laborales que no puedan ser realizadas desde casa.

Algunas actividades que se consideran esenciales, de acuerdo con la Secretaría de Salud son: financieras, de alimentos, mercados, tiendas de autoservicios, servicio de transporte, servicios funerarios, guardias en labores de seguridad privada, telecomunicaciones, etc.

También deberá continuar la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público como cines, teatros, parques, plazas, playas.

POB/LFJ