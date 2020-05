La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) inició la séptima edición de HOT SALE con más de 440 empresas participantes y estará vigente del 22 de mayo al lunes 1 de junio (23:59 horas).

En este periodo, los internautas podrán encontrar ofertas en Electrónicos, Moda, Artículos y Muebles para el hogar y oficina, Alimentos y Bebidas, Belleza, Viajes, Juguetes, Útiles Escolares, etc.

Según cifras de la AMVO, el 65% de los compradores en línea en México perciben que es seguro comprar productos y/o servicios por Internet. Para quienes quieren vivir esta experiencia por primera vez, los servicios financieros digitales son una muy buena opción.

Para tener una experiencia segura y confiable durante esta y otras temporadas de ofertas en línea, es importante que:

🖥️ Verifiques la seguridad del sitio. Es preferible realizar tus compras en sitios conocidos y con buena reputación. Una forma de comprobar la reputación de un sitio es leer los comentarios y opiniones de anteriores compradores así como revisar la claridad y transparencia de la información que brindan para facilitar tu compra.

🔍 Cuides la privacidad de tus datos: En todas las transacciones online es fundamental que tus datos personales nunca sean utilizados por la empresa para fines no autorizados. Revisa las condiciones y políticas del sitio antes de realizar tu compra.

🛍️ Leas la garantía de devolución: a pesar de existir garantías y estándares de calidad, ninguna plataforma puede evitar que haya algún desperfecto en la compra. En casos como este es fundamental que exista una garantía de devolución del importe total de la compra.

💳 No proporciones información de más. Al realizar compras en línea recuerda que ninguna entidad te pide contraseñas o información personal como lugar de nacimiento, nombres de familiares, etc. Brinda sólo aquellos datos que sean necesarios para realizar tu compra si tienes alguna duda, verifica si el sitio cuenta con un chat en línea para aclarar tus preguntas.

🖱️ No des “click” en enlaces sospechosos. No abras mensajes o correos sospechosos en el que te soliciten información sobre tu cuenta. En el caso de notar algún cargo no reconocido, puedes poner fácilmente tu tarjeta en modo seguridad desde la propia aplicación para proteger tu dinero.

