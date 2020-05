Messenger Rooms, la función de videoconferencias de Facebook, también funcionará para Instagram y permitirá crear salas con hasta 50 personas por tiempo ilimitado.

Así, Messenger Rooms permitirá invitar a cualquier persona a unirse y cuenta con la opción de bloquear la sala para proteger la privacidad. También es posible compartir la pantalla desde su versión en web y móvil.

Instagram informó que la función está disponible desde el 21 de mayo. Para utilizarla, el usuario debe asegurarse de contar con la más reciente actualización de la app y contar con la aplicación de Messenger.

Para crear una sala en Rooms, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la aplicación de Instagram y entrar al buzón de Mensajes Directos.

2. En Mensajes Directos aparecerá un ícono en forma de cámara, dar clic en él.

3. Enseguida se mostrará la opción “Crear una sala”.

4. Seleccionar los contactos y dar clic en Entrar a la sala para iniciar la video conferencia.

5. Instagram redirigirá automáticamente a la aplicación de Facebook Messenger.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020