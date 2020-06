La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) constantemente publica en la revista del consumidor productos que no son lo que dicen ser o lo que pensamos, como mantequillas, leches, quesos, entre otros.

‘Mantequilla’

Tras un análisis que realizaron, obtuvieron que las marcas Chipilo, Selecto Brand y Soriana contienen grasa vegetal o grasa que no es leche, por lo que no deben ser ofertadas como mantequilla.

En ese sentido, agregaron que además las marcas Gloria, La Abuelita y Grand Value que dicen ser bajas en nivel de grasa, realmente no son y por ello resultan dañinas al no advertir realmente la cantidad de grasa que contienen.

‘Crema’

Al evaluar 21 marcas de cremas comestibles, encontraron que Chilchota solo es grasa vegetal, y Flor del Alfalfa no cumplió con el contenido mínimo de proteína para poder denominarse crema.

y algunas otras tienen deficiencias en su manejo sanitario, como: Al-Día, Lyncott, Camelia, Crema del Rancho Rancherita y La Abuelita.

‘Atún’

Entre los análisis a este alimento que se oferta enlatado, determinaron que marcas como Tuny, Dolores, Calmex, Great Value y Ancla combinan el atún con soya, sin revelarlo al consumidor.

En ese sentido, el atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, Aurrera es el que contó con mayor cantidad de soya con un 62%.

‘Leche’

Los productos Nutri Leche, Carnation Clavel, Alpura Kids, Arla ABC Kids, Nestlé Nutri Rindes, Nestlé Svelty Total Move, Frania Nutri+, Golden Hills y Aurrerá, dicen ser leche, sin embargo son productos lácteos combinados con grasa vegetal y vitaminas, que pueden tener un mínimo de 22% de proteína de la leche, de la cual, el 80% de caseína puede contener grasas de origen vegetal.

‘Carne para hamburguesas’

Sobre artículos que decían ser carne de res o de pollo para hamburguesas, descubrieron soya y pellejo, como es el caso de: American Beef Steak burger Arrachera, Bachoco Trosi Hamburguesa Arrachera, Del Día Hamburguesas de pollo, y Great Value Arrachera.

‘Queso’

En un análisis se encontró que productos que se ofertan como queso fresco, en realidad son queso cotija ya que agregan grasa vegetal en su elaboración y no leche animal como debería de ser.

Entre las marcas que son imitación de queso cotija se encuentran Del Parral, Del Abuelo, Golden hills, y Valley Foods.

‘Agua alcalina’

La Profeco también investigó en su laboratorio las aguas que prometen ser alcalinas y brindar múltiples beneficios a la salud, sin embargó no encontraron elementos científicos que demuestren diferencias entre el agua para consumo humano generalizado y esta versión presuntamente alcalina.

Entre dichos productos se encuentran Energie, Novaliv, Zoe Water, y Gym Water.

‘Tequila’

En tanto, el Consejo Regulador del Tequila recalcó que el producto «Rancho Escondido» no es tequila, como muchas personas lo consideran, y además que este es nocivo. Esto, lo dieron a conocer luego de que se viera involucrado en decesos por alcohol adulterado en Guerrero.

Medios de comunicación catalogaron dicha bebida como tequila, por lo que recalcaron en un comunicado de prensa que este mismo se declara como «licor de agave».

