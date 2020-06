View this post on Instagram

Sobrinos sabemos el compromiso que tenemos con ustedes y a pesar de lo mucho que necesitamos recuperarnos, decidimos mantener los precios tal cual los conocen….🐊💚 porque queremos verlos aquí y respetar su economía. Así todos hacemos comunidad porque el tío Coco es poblano y Puebla es territorio Cocodrilo 🐊💚 #siempre #juntos #apoyo #Autocinema #puebla #precios