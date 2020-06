El gobierno del estado de Puebla anunció la cancelación del programa “Hoy No Circula” para evitar mayor aglomeración en el transporte público, con rumbo a una apertura gradual.

En conferencia de prensa, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que este lunes 15 de junio se publicará un decreto para cancelar el programa porque “ya sirvió para controlar la curva en su momento”.

Según Barbosa, el programa está cancelado en los 21 municipios donde se aplicaba.

“Hoy provoca efectos al revés porque el Hoy No Circula hace que, quien no tiene manera de ir a su trabajo, porque solo tiene un coche, lo haga en transporte colectivo que provoca más riesgos (…) por eso, a partir de hoy [15 de junio] no se aplica más el Hoy No Circula”.

Hasta ahora, se mantiene el decreto para que el transporte público circule solo al 50% de su capacidad; sin embargo, mientras estuvo vigente el programa de Hoy No Circula, los usuarios señalaron la aglomeración en las unidades.

El Hoy No Circula comenzó el 11 de mayo con un horario de aplicación de las 06:00 de la mañana a las 22:00 horas.