La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se manifestó a través de redes sociales, donde le hizo un llamado a Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, luego de declarar que la mayoría de mujeres desaparecidas “se van con el novio”.

“Hacemos un atento llamado al gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX @Gob_Puebla, a no reproducir estereotipos ni prejuicios machistas que minimizan la grave problemática de la violencia contra las mujeres, y de la desaparición de niñas y mujeres en la entidad”, se lee en el tweet.

Múltiples colectivos feministas, medios de comunicación, diputados, entre otros, también utilizaron las redes sociales para expresarse ante la situación y pedir que no minimice la violencia de género que se vive en el país.

Las declaraciones del gobernador desataron la polémica debido a que no utilizó la perspectiva de género al hablar de las personas desaparecidas, puesto que es un hecho que la condición de género vulnera de manera diferenciada las mujeres.

Tal es el caso de integrantes de la Cámara de Diputados que mediante un documento le pidieron al mandatario estatal que no desestime las desapariciones de mujeres en la entidad y recordaron que tan solo durante 2019 se registraron 166 denuncias formales de desaparición de féminas en Puebla.

Llamado de la Comisión de Igualdad de Género de @Mx_Diputados al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa @MBarbosaMX a no desestimar las desapariciones de mujeres en su estado @Gob_Puebla @M_OlgaSCordero @nadgasman @CandeOchoaA @A_Encinas_R @IgualdadGobPue pic.twitter.com/Re1KKy6KOW

Asimismo, la Senadora Citlalli Hernández invitó a Barbosa a que no “reproduzca prejuicios machistas en torno a la desaparición de mujeres”.

No sólo como mujer, si no como representante de un partido que en sus estatutos tiene como prioridad luchar contra la violencia hacia las mujeres, le exijo a @MBarbosaMX reconsidere sus dichos y no reproduzca prejuicios machistas en torno a la desaparición de mujeres 😡.

— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) June 10, 2020