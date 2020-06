Tres aplicaciones que te ayudarán a “dar vida” a fotos antiguas

Si aquellas fotografías de tu infancia, el retrato de tus padres o abuelos, comienzan a desvanecerse o a maltratarse, hay maneras fáciles de rescatar esos recuerdos invaluables e incluso darles una mejor imagen.

So deseas transformar por ti mismo las fotografías, aquí te presentamos tres opciones que puedes usar desde tu teléfono móvil o tu computadora.

PhotoScan es una aplicación de Google Fotos que permite escanear las fotos impresas con la cámara del teléfono y guardarlas en la galería.

Según su descripción, la app escanea sin reflejos gracias a un proceso de captura paso a paso. Realiza un recorte automático basado en la detección de bordes y los escaneos rectos y rectangulares tienen corrección de perspectiva.

📱Si tienes Android, descarga la app dando clic aquí.

📱Si tienes iOS, descarga la app dando clic aquí.

Esta aplicación se ha vuelto muy popular dentro del segmento ya que mejora las fotografías de forma fácil y sencilla, tomando solo unos segundos.

La app tiene una versión gratuita con anuncios y una de paga; con la gratuita los usuarios pueden reparar hasta tres fotografías por día, mientras que con el otro plan, tienen un acceso ilimitado.

Entre sus funciones, la aplicación también puede reparar fotografías y videos borrosos. Para usarla, es necesario que el usuario se registre a través de Google o Facebook.

📱Si tienes Android, descarga la app dando clic aquí.

📱Si tienes iOS, descarga la app dando clic aquí.

Colourise SG es una aplicación con la que podrás dar color a las imágenes en blanco y negro, mejorando su resolución.

La app señala que el propósito de la coloración es generar una imagen con colores que sean plausibles. De ninguna manera garantiza que la imagen coloreada sea una representación precisa de la instantánea real en el tiempo.

La app fue desarrollada por Gov Tech, la división de datos e inteligencia artificial del gobierno de Singapur.

A mi estas cosas me dejan loca. #Colourise es una web en la que puedes subir una foto en blanco y negro y la convierte a color. No está al 100%, pero ni tan mal.

He probado con un fotograma de Roma y OJO, en menos de 10 segundos.

▶ https://t.co/LG30recJi6 pic.twitter.com/Nk7qkHU4nO

— Esmeralda Román (@EsmeraldaRomanQ) February 6, 2019