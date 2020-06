La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el intento de Donald Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La votación fue de cinco votos a favor contra cuatro y el del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue el decisivo que rompió el empate.

Los otros jueces que votaron a favor de DACA fueron: Ruth Bader, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

El juez Roberts y los cuatro magistrados argumentaron que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de eliminar el DACA es “arbitraria y caprichosa”.

Este fallo de la corte permitirá a los dreamers continuar renovando la membresía del programa que les ofrece autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

El programa DACA fue creado en 2012 a través de una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama.

Este protege de la deportación a más de 700 mil migrantes que fueron llevados a EEUU cuando eran niños.

Dicho plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense.

Donald Trump ha tratado de eliminar el programa desde que llegó a la presidencia, alegando que fue ilegal e inconstitucional desde un principio.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020