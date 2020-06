Cuidado: esta foto genera errores en teléfonos Android

Esta fotografía de un paisaje, con un lago y una puesta de sol entre las montañas, puede resultar atractiva para colocarla como fondo de pantalla; sin embargo, usuarios de Android alertan que la imagen causa errores en los teléfonos.

En varios videos, se muestra que, al usar la imagen como fondo, la pantalla comienza a prender y apagar; en otros, el teléfono se bloquea.

El error parece afectar algunos dispositivos que ejecutan la última versión del sistema operativo de Google, Android 10.

Varios usuarios intentaron dar respuestas a porqué la imagen genera errores en algunos dispositivos Android y coincidieron en que está relacionado con el procesamiento de colores.

Al parecer el problema se encuentra en la librería de Google Skia y los canales alpha premultiplicados que Android interpreta erróneamente, reporta el sitio Xataka. Es decir, el perfil de color no es bien interpretado y cada vez que intenta procesarlo, ocurren los errores.

What the hell bro , It is frozen

How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO

— Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020