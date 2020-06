Anonymous, el grupo internacional de hackers, reapareció en Internet para sumarse a las protestas que ocurren en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, víctima de abuso policial.

El 28 de mayo, el grupo reapareció a raíz de las violentas protestas en Minneapolis y prometió “exponer” al mundo los “crímenes” de la policía de la ciudad.

En el video –publicado en una página de Facebook no confirmada– aparece un hombre con sudadera y máscara señala que no confía en que la policía lleve a cabo justicia, por lo que expondrán sus crímenes al mundo “Somos legión. Espéranos”.

