Libertad de expresión pendiente o ninguneada

Desde los tiempos del gobierno de Benito Juárez García, uno de los líderes del liberalismo en México y pancarta o bandera de la 4a. Transformación mexicana, se empezó a legislar el derecho a la información.

Juárez fue uno de sus impulsores.

En estricto sentido, Juan Nepomuceno Troncoso quien fundó el primer periódico poblano y uno de los primeros en México, luchó, desde las filas del Liberalismo mexicano, por una apertura mayor para la prensa. Sucedió en noviembre de 1820 cuando publicando el Plan de Iguala apareció el primero número.

Aún cuando para el efecto Agustín de Iturbide había creado El Mejicano Independiente.

Puebla fue cuna de la libertad de expresión en México.

De entonces a la fecha, ya llovió.

Y mucho.

Y se borraron esas importantes huellas. O se esconden. O se olvidan.

En México está legislada la Libertad de Expresión.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución se refieren a ella.

En Puebla peor; la Libertad de Expresión está ninguneada. Ejemplos hay muchos.

Recientemente compañeros reporteros del canal 13 fueron agredidos por cuatro hombres y una mujer en el Mercado El Parián. ¿Qué se ha hecho? Poco o nada.

Probablemente, sí, probablemente, por el ninguneo que desde arriba, desde la cúpula del poder, hay sobre algunos medios en Puebla.

“¿… se acuerdan cuando pedían los cambios de sus periódicos, cuando no podían ustedes alzar ni la mirada?

“No voy a tener opinión y menos al Sol de Puebla”.

“…Lo dices tú y no lo voy a admitir …¿de acuerdo? no lo voy a admitir… `entons`…no lo voy a admitir… es mi percepción, tú escribe lo que quieras…”.

“¿Cuál es tu fuente? para decir que en donde se ha aplicado se ha aumentado el 200 por ciento… dame tu fuente… el encargo que te hicieron desde MILENIO, para que lo escriba tu director, pero así se hacen las historias de mala fe en el periodismo también…”.

3 de mayo de 1993 para la ONU, 7 de junio de 1951 para México, la estricta aplicación de la Libertad de Expresión nos queda todavía a deber.

El poder sigue estando por encima de ella.

No todo se resuelve con dinero. Ni con descalificación.

