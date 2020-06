Durante este fin de semana más de 75 ciudades en Estados Unidos se unieron para manifestarse tras los hechos ocurridos con George Flyod, aunado a ello se presentaron incendios de automóviles, daños y saqueos a negocios, por lo que se activó la Guardia Nacional en 15 estados y se impuso toque de queda en 40.

De acuerdo a medios locales, los protestantes se pronunciaban ante la “discriminación racial” que dicen vivir en Minnesota, y por ello denominan la situación como la “Paradoja de Minnesota”, al tratarse de una ciudad que demuestra una alta calidad de vida, pero con profundas diferencias raciales.

Hasta este fin de semana, se reportaron protestas en 75 ciudades de Estados Unidos, múltiples de estas han terminado en enfrentamientos con la policía, actos violentos y de vandalismo. Por dicho motivo, en 40 ciudades se impuso el toque de queda, lo que no ha frenado a los manifestantes.

Tal es el grado del impacto de los acontecimientos que ya señalan los hechos como los más graves que se reportan en el país desde 1968, cuando Martin Luter King fue ultimado. Incluso, a las protestas se unieron en solidaridad algunas ciudades fuera de Estados Unidos, tales como Berlín, Toronto y Londres.

El fallecimiento de Floyd, afroestadounidense de 46 años de edad, conmocionó a su país por la forma en la que se desencadenó, puesto que un policía le presionó el cuello con la rodilla durante ocho minutos al ser detenido por pagar en una tienda con un supuesto billete falso, la victima dijo ser claustrofóbico y poco a poco fue perdiendo la respiración hasta perder la vida.

The White House went dark, turning off almost all of its external lights, as protesters set fires nearby and thousands again defied curfews to demonstrate against police brutality. Smoke was seen rising near the Washington Monument. https://t.co/pmtsjrQp7l pic.twitter.com/0twHpsWjPk

— The New York Times (@nytimes) June 1, 2020