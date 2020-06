Entre el 25 de mayo y el 25 de junio, en Puebla se reportó la muerte de al menos 8 mujeres, de acuerdo con reportes hemerográficos.

1.

El 26 de mayo en la calle Antiguo camino a Cuautlancingo fue hallado el cuerpo sin vida de Bárbara N, de 19 años de edad. La joven había sido reportada como desaparecida el 22 de mayo.

Su cuerpo fue identificado por sus familiares hasta el 4 de junio, dos semanas después de su desaparición.

2.

El 30 de mayo, fue encontrado el cuerpo de María de los Ángeles, de 46 años, en una barranca en el municipio de Acatlán de Osorio y quien radicaba en Izúcar de Matamoros.

Días después de su muerte, la familia de la profesora María de los Ángeles pidió la orden de aprehensión a su asesino, pues aseguran que él mismo fue quien les informó la ubicación donde había dejado el cuerpo.

Si es preciso buscar hasta el último rincón del mundo, lo vamos a hacer. El feminicidio de mi tía la Profesora María de los Ángeles Reyes Silverio no quedará impune. @FiscaliaPuebla @MBarbosaMX @lopezobrador_ @IzucarGob2018

No + violencia vs las mujeres. https://t.co/0CqR1G5O5o

— Javier Santiago (@javisantiagomx) June 11, 2020